Ford ve Renault, Avrupa için uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretecek

Güncelleme:
ABD'li otomotiv devi Ford ile Fransız Renault, Avrupa'da uygun fiyatlı elektrikli otomobil modeli üretmek üzere stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. İlk modelin 2028'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ABD'li otomotiv şirketi Ford ile Fransız otomobil üreticisi Renault'nun, Avrupa'daki müşterileri için uygun fiyatlı iki farklı elektrikli otomobil modeli üretmek üzere bir ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Ford ve Renault, Avrupa binek ve ticari araçlar pazarı için iki uygun fiyatlı elektrikli otomobille başlayan stratejik bir ortaklık kurdu.

Bu kapsamda, Ford tarafından tasarlanan ve Renault ile işbirliği içinde geliştirilen iki elektrikli Ford otomobil modeli, Fransa'nın kuzeyindeki Douai'de üretilecek.

İki araç modelinden ilkinin 2028'in başlarında satışa sunulması bekleniyor. İki yeni elektrikli otomobil, Ford'un Avrupa'daki kapsamlı yeni ürün atağının ilk adımı olacak.

Elektrikli araçlar alanındaki ortaklık anlaşmasına ek olarak, Ford ve Renault, Avrupa'da hafif ticari araçlar alanında işbirliği için bir niyet mektubu imzaladı. Buna göre, her iki markanın hafif ticari araçlarının geliştirilmesi ve ortak üretimi için iş birliği olanakları araştırılacak.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
