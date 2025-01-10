Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290, 2025 Yılının Otomobili Seçildi

2025 yılının ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulacak olan Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290, European Car of the Year (COTY) "Yılın Otomobili" jürisi tarafından verilen bir unvan olan "2025 Yılının Otomobili" olarak seçildi.

Renault 5 E-Tech Elektrikli ve Alpine A290 Avrupa'da "2025 Yılının Otomobili" seçildi. Sonuç, European Car of the Year (COTY) "Yılın Otomobili" jürisi tarafından Belçika'da gerçekleştirilen Brüksel Otomobil Fuarı'nda düzenlenen törenle açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; "Yılın Otomobili" seçilen Renault 5 ve Alpine A290 ikilisi, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin oylarıyla, 353 puanla zirvede yer aldı. Renault'nun yeni elektrikli pop ikonu R5; Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) ve Scenic E-Tech Elektrik'ten (2024) sonra "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan sekizinci Renault modeli oldu.

Renault Marka CEO'su Fabrice Cambolive, "Renault Group, Renault markası ve Ampere olarak, prestijli "Yılın Otomobili" ödülünü üst üste ikinci kez almış olmaktan dolayı hepimiz büyük gurur duyuyoruz. Renault 5 E-Tech Elektrikli Avrupa'da gerçek bir oyun kurucu. Elektrikli araçları cazip hale getirmenin yanı sıra duygusal bir tepki de uyandırıyor. Aynı zamanda müşterilerimiz için katma değer sağlamak üzere tasarlandı. Elektrikli pazarını dönüştürme potansiyeline sahip bir otomobil varsa, o da budur" dedi.

Alpine Marka CEO'su Philippe Krief, "Alpine ekibi bugün, markanın ilk hot hatch modeli olan A290 ile COTY jürisi tarafından Yılın Otomobili ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyor. A290, Alpine tarzı bir elektrikli sportifliğin geliştirilmesinde ilk adım olan yüzde 100 elektrikli Dream Garage'ın açılışını yaptığı için bu ödül daha da sembolik bir anlam taşıyor. Bugün ödüllendirilen tüm ekiplere tutkuları ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün Fransız markasının tarihinde yeni bir sayfa yazan Alpine hayranları ve müşterilerinden oluşan tüm Alpine topluluğuna da teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL