Renault, Çin'de Elektrikli Araç Ar-Ge Merkezi Açtı

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Fransız otomobil üreticisi Renault Grubu, Çin'de elektrikli araç geliştirmeye yönelik ilk araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini açtı.

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide an itibarıyla yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği Shanghai'daki Gelişmiş Çin Geliştirme Merkezi'nin, Avrupa pazarı için elektrikli araçlar geliştirmeye odaklandığını söyledi. Merkezin üzerinde çalıştığı projeler arasında 2026'da yaklaşık 20.000 euronun (yaklaşık 20.584 ABD doları) altında fiyatla piyasaya sürülmesi planlanan Twingo E-Tech elektrikli modelinin prototipi de yer alıyor.

Çin'in elektrikli araç sektöründeki Ar-Ge hızı, maliyet verimliliği ve ileri teknolojiden övgüyle bahseden de Meo, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli ekosistem ortaklarıyla işbirliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

CEO, Gelişmiş Çin Geliştirme Merkezi'nin kurulmasındaki amacın, bu avantajları Renault Grubu'nun Avrupa pazarına yönelik ürün geliştirme süreçlerine entegre etmek ve küresel rekabet gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Mühendislik, tedarik ve maliyet muhasebesine odaklanan uzmanlaşmış ekiplerden oluşan merkezin geleceğe dönük genişleme planları bulunuyor. Ekiplerin başlıca sorumlulukları arasında yer alan keşif, tedarikçi ağı oluşturma ve araç ve sistem geliştirmenin tümü Renault Grubu'nun ürün geliştirme sürecini hızlandırmaya katkı sağlayacak nitelikte.

Çin'in elektrikli araç teknolojisi ve tedarik zincirinden, özellikle de batarya teknolojisinde kaydettiği gelişmelerden övgüyle söz eden de Meo, Renault Grubu'nun Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL ile ortaklığını güçlendirdiğini vurguladı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen yıl 12 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen üretimiyle Çin, dünyanın en büyük yeni enerjili araç üreticisi ve satıcısı konumunda.

Çin'in otomotiv endüstrisindeki lider kuruluşlara da değinen de Meo, "Bazıları otomobil meraklıları için gerçekten dikkate değer bir yaratıcılığa sahip. Rakibimiz de olsalar, bizim için ilham kaynağı olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Renault Grubu'nun Çin mühendislik sistemi ile işbirliğinin faydalarını vurgulayan CEO, "Dört yıl önce şirkete geldiğimde otomobilleri 48-60 ay arasında üretiyorduk. Şimdi bir otomobili bunun üçte biri gibi sürede yapabiliyoruz. Mesela Twingo 2 yıldan daha kısa bir sürede geliştirilecek" diye konuştu.

1898 yılında kurulan ve çok sayıda markaya sahip lider bir uluslararası otomotiv grubu olan Renault Grubu, 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artışla 2,26 milyonun üzerinde küresel araç satışı gerçekleştirdi.