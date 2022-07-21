Özgürlük Haberleri - Özgürlük Haber - Haberler

Özgürlük Haberleri
Özgürlük haber, Özgürlük son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: "Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın"
Son dakika... Başkan Seçer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Yıl Dönümünde Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi
Sırp Bakan Vulin'in "Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak" açıklamasına tepkiler
CHP'li Biçer Karaca: "Barış Gününün Resmi Protokolde Yer Almamasını ya da Protokolün Bugün Sizlerle Yan Yana Olmamasını Kabul Etmek Mümkün Değildir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle olacak""Maraş,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a mektup gönderdi Açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Şükri Sina Gürel: Bu Saldırganlığa Yunanistan Son Vermezse, Batı'nın Şımarık Çocukluğundan Türklerin Şamar Oğlanlığına Terfi Edecektir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, İşbaşı Eğitim Programı Töreni'nde konuştu
Son dakika haberleri: Ankara Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi Kararına Tepki: "Tarihimizin Karanlık Sayfalarında Yerini Alacaktır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu Açıklaması
KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yılında Anıtkabir'de
KKTC Meclis Başkanı Töre, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi
Son dakika... Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi Kararı Kadıköy'de Protesto Edildi: "Siyasi İktidarın Gidişi Ancak Ellerimizden Olacak"
Son dakika! Özkoç: "İktidar, 15 Temmuz'u Karartıyor. Bunun Hesabını Verecekler, En Büyük Korkuları O. Çünkü Onları Destekleyenler, İtirafçı Olacaklar"
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi Kararı: "Cumhurbaşkanı'nın İmzası Yeterli. 6284 Sayılı Kanun, Kadına ve Aile İçi Şiddeti Önlemede Yeterli"
Son dakika haberleri | Borell: "Rusya dünyadaki açlığın sebebidir"AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk ek askeri yardım
Son dakika haberleri | AB Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacak
CHP'li Akın'dan, 24 Temmuz'daki Milletin Sesi Mitingi'ne Çağrı: "Balıkesir'imizi, Millet İttifakını Demokrasi Zaferiyle İktidara Götüren Yolun...
Filistin Başbakanı ABD'den yerleşim birimlerini durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi
Nilüfer Belediyesi ve Robotel Derneği İş Birliğiyle, İhtiyacı Olan Çocuklara Protezleri Teslim Edildi
Libya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına üst düzey katılım
Libya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına üst düzey katılım
Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA'ya konuştu
Vasiyet üzerine evlenmişlerdi... Önce kardeşi, şimdi ise arkadaşı gelin olarak Denizli'ye geldi
Mithat Sancar: Hdp'nin Yer Almayacağı Herhangi Bir Denklem, Bu Ülkeyi Yeni Bir Başlangıca Taşıyamaz
Alkollü araç kullanıp 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı
Basın Meslek Örgütleri Diyarbakır'da 16 Gazetecinin Tutuklanmasının Birinci Ayında Kadıköy'de Eylem Yaptı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su sporları gösterisi gerçekleştirildi
Çavuşoğlu, kaleme aldığı makaleyle FETÖ tehdidini uluslararası medyada anlattı Açıklaması
Özbekistan'da anayasa değişikliğinin tartışılması süresi 1 Ağustos'a kadar uzatıldı
Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştüBiden: "Filistin halkı bağımsız, egemen bir devleti hak ediyor"
Biden, Filistin'de Abbas'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Emep: "Erdoğan Yönetimi 15 Temmuz'u Hala 'Allah'ın Bir Lütfu' Olarak Kullanmaya Devam Ediyor"
Eğitim Bir Sen Antalya Başkanı Miran: "15 Temmuz gecesi arkamızdan vurmak isteyen ihaneti tam alnından vurduk"
Batı Afrika Devletleri mahkemesi, Nijerya'nın Twitter yasağını "kanunsuz" ilan etti
Yassıada nedir? Yassıada nerede? Yassıada yargılamaları nedir? Yassıada tarihi nedir? Demokrasi ve Özgürlük Adası nedir?