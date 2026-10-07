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RTÜK Üyesi Davulcu, Düzce'de medyada özgürlüğün yanlış yorumlandığını söyledi

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RTÜK Üyesi Davulcu, Düzce'de medyada özgürlüğün yanlış yorumlandığını söyledi
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RTÜK Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, Düzce'de öğrencilerle buluştu. Davulcu, medyada özgürlüğün yanlış yorumlandığını belirterek 'Sizin özgürlük alanınız, bir başkasının özgürlük alanının başladığı yerde biter' dedi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, medya sektöründe en büyük sorunlardan birinin özgürlük kavramının yanlış yorumlanması olduğuna dikkat çekerek, "Sizin özgürlük alanınız, bir başkasının özgürlük alanının başladığı yerde biter. Biz kamu adına, toplum adına bunları takip eden kurullardan biriyiz" dedi.

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Steam Merkezi'nde ' Medya Dezenformasyonu ve Gençlik' başlığıyla düzenlenen programda RTÜK Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, öğrencilerle bir araya geldi. Medya sektöründe en büyük sorunlardan birinin özgürlük kavramının yanlış yorumlanması olduğunu belirten Davulcu şunları söyledi:

"Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yayın özgürlüğü ile kamu yararı ve kamu güvenliği arasındaki ince çizgiyi korumakta zorlanan yayıncılarımız var. 'Ben bu özgürlük kapsamında istediğim yayını yaparım, istediğimi söylerim' demek doğru değil. Çünkü sizin özgürlük alanınız, bir başkasının özgürlük alanının başladığı yerde biter. Biz kamu adına, toplum adına bunları takip eden kurullardan biriyiz."

"AİLE YAPISINI BOZAN YAYININ HİÇBİR EHEMMİYETİ KALMAZ"

Yayın içeriklerinde kırmızı çizgilerinin net olduğunu vurgulayan Davulcu şöyle devam etti:

"Eğer bir yayın kamu güvenliğine zarar veriyorsa, eğer bir yayın ülkenin çocuklarını yanlış yönlendiriyorsa, eğer bir yayın bu memleketin kadınlarına yanlış şeyler öğretiyorsa, aile yapısını bozacak niteliğe ulaşmışsa, orada diğer söylediklerimizin hiçbir anlamı, hiçbir ehemmiyeti kalmıyor. Dolayısıyla biz orada gerekeni yapıyoruz. Bize 'Neden şunu yapmıyorsunuz?' diyorlar. Gel, beraber yapalım; sen izleme, biz de gereğini yapalım. Bir şeyi mahsurlu görüyorsak izlemeyeceğiz. Biz de kurullar olarak toplum adına elimizden geleni yapacağız. RTÜK olarak arkamızda 300- 400'e yakın uzmanımız var; tamamı tek tek izliyor, raporluyor. Türkiye'nin en büyük kurullarından biriyiz ve büyük bir mekanizma işletiyoruz."

'REYTİNGLER TAVANDAYKEN BU ZEHİR NİYE?'

Yapımcıların reyting rekorları kıran yapımlarda araya bilinçli olarak rahatsız edici detaylar sıkıştırmasına anlam veremediğini söyleyen Davulcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünsenize RTÜK gibi bir kurum olmadığını. Bir dizi var, reytinglerine bakıyoruz gayet izleniyor, problem yok. Ama adam bölümün birine öyle bir şey atıyor ki bizi rahatsız ediyor. Zaten dizi tutmuş, reyting tavan yapmış bunu niye yapıyorsun? O zaman senin bu milletin dertleriyle bir derdin yok demektir. Televizyonuyla, radyosuyla, dijital mecralarıyla hepimiz aynı sahadayız. Kimse kimsenin rakibi değil. Birbirimizi uyararak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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