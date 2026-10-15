Ara Güler'in Macar sığınmacı kareleri Macar Kültür Merkezi'nde sergilenecek

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1956 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 70. yıl dönümü kapsamında hazırlanan Ara Güler'in "Küçük Macaristan" sergisi, 22 Ekim'de Macar Kültür Merkezi'nde izlenime sunulacak.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen sergide, Güler'in 1957'de Türkiye'ye sığınan Macar topluluğunu fotoğraflayarak hazırladığı "Küçük Macaristan" başlıklı haberine ait kareler yer alacak.

İstanbul Pendik'teki Kızılay Kampı'nı ziyaret eden Güler, burada kalanlarla röportaj yaptı ve fotoğraflarını çekti. İki tam sayfaya yayılan metin ve fotoğraflardan oluşan haber, 29 Mart 1957'de Hayat dergisinde yayımlandı.

Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen sergide, Güler'e ait 23 fotoğraf ve haberin büyük boyutlardaki tıpkıbasımı yer alıyor. Sergide ayrıca Türk Kızılay arşivinde bulunan kampa dair bilgiler ziyaretçilere sunuluyor.

Sergi, 12 Şubat 2027'ye kadar Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA