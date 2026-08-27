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Kavala'dan AİHM Büyük Daire Kararı Sonrası Açıklama: 'Somut Delil Olmadan Özgürlük Kısıtlanamaz'

Kavala'dan AİHM Büyük Daire Kararı Sonrası Açıklama: 'Somut Delil Olmadan Özgürlük Kısıtlanamaz'
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Osman Kavala, AİHM Büyük Daire kararının ardından yaptığı açıklamada, ikna edici somut delil olmadan özgürlük hakkının kısıtlanamayacağını vurguladı. Mahkemelerin 'niyet okuma' içeren akıl yürütmelerle mahkumiyet kararı veremeyeceğini belirten Kavala, AİHM kararlarına uyulmasının hukuk devletinin yurttaşlara karşı yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Osman Kavala, AİHM Büyük Daire kararının ardından yaptığı açıklamada, somut ve ikna edici delil olmadan özgürlük hakkının kısıtlanamayacağını belirterek, "AİHM son kararıyla mahkemelerin olaylarla ilgili genel değerlendirmeler ve faaliyetlerin amacı hakkında niyet okuma içeren akıl yürütmelerle mahkumiyet kararı verebileceği anlayışının kabul edilemez olduğunu belirtmiş oldu" dedi.

Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kendisiyle ilgili Büyük Daire kararının ardından yaptığı açıklamada, mahkumiyet sürecinin incelendiğini belirterek, suç işlendiğini gösteren ikna edici somut delil olmadan özgürlük hakkının kısıtlanamayacağını vurguladı.

Kavala, AİHM'in Büyük Daire kararında da daha önceki iki kararında olduğu gibi, özgürce yaşama hakkının ikna edici somut deliller bulunmadan kısıtlanamayacağının belirtildiğini ifade etti.

İlk Gezi davası kapsamında 2020 yılında verilen beraat kararını da hatırlatan Kavala, söz konusu kararla suç işlediğine dair delil bulunmadığı gerçeğinin ortaya konulduğunu belirtti.

"AİHM KARARLARINA UYULMASI HUKUK DEVLETİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR"

AİHM'in son kararına ilişkin değerlendirmesinde Kavala, mahkemelerin olaylara ilişkin genel değerlendirmeler ve faaliyetlerin amacı hakkında "niyet okuma" içeren akıl yürütmelerle mahkumiyet kararı verebileceği anlayışının kabul edilemez olduğunun ortaya konulduğunu kaydetti.

Kavala, yasalar tarafından suç sayılan bir eylemde bulunmayan insanların özgürce yaşama haklarının kısıtlanamayacağını belirterek, bunun temel bir insan hakkı ilkesi olduğunu ifade etti.

Bu hakkın korunmasının ve kamu kurumlarında bu ilkeye mutlak biçimde riayet edilmesinin hukuk devletinin yurttaşlara karşı yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Kavala, AİHM kararlarına uyulmasının da bu yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından gerekli olduğunu bildirdi.

Kavala açıklamasında, "AİHM kararlarına uyulması asıl olarak bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilgilidir, bunun için gereklidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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