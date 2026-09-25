Haberler

Afyonkarahisar'da mahkumların 'Sanat ve Geri Dönüşüm' sergisi ziyaretçilerini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da mahkumların 'Sanat ve Geri Dönüşüm' sergisi ziyaretçilerini ağırladı
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutukluların 'Sanat ve Geri Dönüşüm' sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Cumhuriyet Başsavcılığı himayesindeki 'Dijital Adımlarla Özgürlük' Projesi kapsamındaki sergiyi Vali Dr. Naci Aktaş inceledi. Proje, dijital okuryazarlık ve sosyal uyumu hedefliyor.

Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutukluların toplumsal hayata yeniden ve daha güçlü şekilde katılımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan "Sanat ve Geri Dönüşüm" sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde, Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Dijital Adımlarla Özgürlük" Projesi kapsamında hazırlanan sergide, mahkumların hazırladığı çeşitli sanat ve geri dönüşüm eserleri yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, mahkumlar tarafından hazırlanan eserleri inceleyerek proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje ile mahkumların dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi ve tahliye sonrasında topluma daha güçlü şekilde kazandırılmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

Binlerce kişinin beklediği açıklama geldi
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar