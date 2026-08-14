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UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler

UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler Haber Videosunu İzle
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler
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Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in sağlık kontrolüne sevk edildiği sırada "Sayın Öcalan'a özgürlük!" şeklinde slogan atmasının ardından başlayan tartışma büyüdü. Muğla tribün lideri Şirin'e, "Ya çık adam gibi açıklama yap ya da 2 satır açıklama yap" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in sağlık kontrolüne sevk edildiği sırada "Sayın Öcalan'a özgürlük!" şeklinde slogan atmasının ardından başlayan tartışma büyüdü. Şirin'in sözlerine tepki gösteren Muğla tribün lideri, küfürlü ifadelerin de yer aldığı sert açıklamalarda bulunarak Şirin'den kamuoyuna açıklama yapmasını istedi.

ŞİRİN'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Tribün lideri Sebahattin Şirin, sağlık kontrolü için sevk edildiği sırada "Sayın Öcalan'a özgürlük!" şeklinde slogan attı. Söz konusu ifadeyi bazı kişiler "ironi" olarak değerlendirirken, bazı kesimler ise Şirin'e yoğun tepki gösterdi. Yaşananların ardından Şirin'in sözlerine yönelik tepkiler UltrAslan içerisinde de devam etti.

MUĞLA TRİBÜN LİDERİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Tartışmaların ardından Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e sert tepki geldi. Şirin'e yönelik küfürlü sözler de sarf eden Muğla tribün lideri, yaşananların ardından açıklama yapılmasını istedi. Şirin'e seslenen tribün lideri, "Ya çık adam gibi açıklama yap ya da 2 satır açıklama yap" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. 

Kaynak: Haberler.com
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