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KKTC Cumhurbaşkanlığında Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlendi

KKTC Cumhurbaşkanlığında Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Türkiye ve Azerbaycan'dan üst düzey heyetler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, SOLOTÜRK ekibi ile Türkiye ve Azerbaycan'dan heyetler katıldı.

Resepsiyonda, KKTC'den Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ile eşinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, konukların karşılanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda davetlilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının izolasyon altında tutulmaya çalışılmasına rağmen dünya çapında başarılara imza atan sanatçılar yetiştirdiğini belirterek, gecede sahne alan opera sanatçılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Erhürman, davetlileri saygıyla selamladı.

Erhürman'ın konuşmasının ardından, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konser verdi.

Konserde, bariton Tuğrul Enver Töre ile soprano Sermin Dikmen Töre, piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan'ın eşliğinde eserler seslendirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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