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Kneecap konserinde sahne ekranlarına "Filistin'e Özgürlük" mesajı yansıtıldı

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Kuzey İrlandalı hip-hop grubu Kneecap, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdi. Konserde sahne ekranlarına Türkçe 'Filistin'e Özgürlük' mesajı yansıtıldı ve dinleyiciler tarafından alkışlandı. Grup, sevilen parçalarını seslendirirken açılışı Türkçe hip-hop grubu MODE XL yaptı.

Kuzey İrlandalı hip-hop grubu Kneecap, Fenian turnesi kapsamında Türkiye'deki ilk konserini İstanbul'da verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Epifoni ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen konserde grup, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında sahne ekranlarına Türkçe " Filistin'e Özgürlük" mesajı yansıtıldı. Mesaj, dinleyiciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Grup, konserde "Fine Art", "H.O.O.D", "Better Way To Live" ve "Sick In The Head" adlı parçalarını seslendirdi.

Konserin açılışında Türkçe hip-hop grubu MODE XL performans sergiledi.

2017'de kurulan grup, BAFTA ve Sundance ödüllü biyografik filmleri, dünyanın önde gelen festivallerindeki performansları ve Coachella ile Glastonbury gibi dev sahnelerdeki başarılarıyla uluslararası ölçekte ses getirdi.??

Kaynak: AA / Özlem Limon
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