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YENİ Partili Bulut, Maltepe Cezaevi'nde Sevinç ve Balcı'ya özgürlük istedi

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YENİ Partili Bulut, Maltepe Cezaevi'nde Sevinç ve Balcı'ya özgürlük istedi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Maltepe Cezaevi'nde gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'yı ziyaret etti. Bulut, halkın haber alma hakkını savunmanın ve gazetecilik yapmanın suç olmadığını belirterek tutuklanan gazetecilere özgürlük istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'yı Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Bulut, "Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri yazmak, gazetecilik yapmak suç değildir. Birilerinin hoşuna gitmeyen haberler yazdıkları için tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyoruz" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'yı Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri yazmak, gazetecilik yapmak suç değildir. Birilerinin hoşuna gitmeyen haberler yazdıkları için tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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