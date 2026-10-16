YENİ Partili Bulut, Maltepe Cezaevi'nde Sevinç ve Balcı'ya özgürlük istedi

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(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'yı Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Bulut, "Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri yazmak, gazetecilik yapmak suç değildir. Birilerinin hoşuna gitmeyen haberler yazdıkları için tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyoruz" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'yı Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri yazmak, gazetecilik yapmak suç değildir. Birilerinin hoşuna gitmeyen haberler yazdıkları için tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA