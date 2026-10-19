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İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de, Klodya Medina'ya yönelik protesto nedeniyle gerginlik yaşandı. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla Medina'yı protesto ederken AVM içerisinde sloganlar yükseldi. Gerginliğin büyümesinin ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Medina ise korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den çıkarıldı. Peki, İstinye Park AVM olayı nedir? İstinye Park'ta ne oldu? Detaylar...

İSTİNYE PARK AVM OLAYI NEDİR?

İstanbul'da bulunan İstinyePark AVM'de, Klodya Medina'ya yönelik bir protesto gerçekleştirildi. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla Medina'yı protesto etti.

Protesto sırasında AVM içerisinde "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları atıldı. Protestocuların tepkilerinin artması ve ortamda gerginliğin oluşması üzerine AVM'nin tahliye edildiği belirtildi.

Olayın ardından Klodya Medina, korumalar ve AVM güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşananlar, AVM'de bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Olayın İstinyePark'ta yaşandığı ve sonrasında AVM'nin tahliye edildiği farklı haber kaynaklarında da aktarıldı.

PROTESTO SIRASINDA SLOGANLAR YÜKSELDİ

Protestonun merkezinde Klodya Medina'ya yönelik tepkiler yer aldı. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Medina'nın AVM'den ayrılmasını istedi.

Bu sırada "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları atıldı. Protestonun büyümesiyle birlikte AVM içerisinde gerginlik yaşandı.

AVM TAHLİYE EDİLDİ

Sloganların ve gerginliğin artmasının ardından alışveriş merkezinin tahliye edildiği belirtildi. Böylece AVM içerisinde bulunan vatandaşlar da binadan çıkarıldı.

Olay sırasında yaşanan hareketlilik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Güncel haberlerde de protesto sonrasında AVM'nin tahliye edildiği ve Medina'nın güvenlik eşliğinde binadan çıkarıldığı aktarılıyor.

İSTİNYE PARK'TA NE OLDU?

İstinyePark'ta Klodya Medina'ya yönelik protesto gerçekleştirildi. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Medina'nın AVM içerisinde bulunduğu sırada tepki gösterdi.

Protestocular, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla Medina'yı protesto ederken "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganlarını attı. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine AVM'nin tahliye edildiği belirtildi.

Protestolar sürerken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den çıkarılarak uzaklaştırıldı. Olay anında yaşanan hareketlilik ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güncel haber kaynaklarında da İstinyePark'ta protesto sırasında gerginlik yaşandığı, olayın ardından polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve AVM'nin boşaltıldığı aktarıldı.

KLODYA MEDİNA KİMDİR?

Klodya Medina, İstinyePark AVM'de kendisine yönelik gerçekleştirilen protesto sonrasında gündeme gelen isim oldu.

Verilen bilgilere göre Medina'nın İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürüldü. Ayrıca İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen kişileri Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da İsrail ordusunda görev yaptığı ileri sürüldü.

Bu iddialar nedeniyle Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri tarafından protesto edilen Medina, İstinyePark'taki gerginliğin ardından korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den çıkarıldı.

Medina'nın protesto edilmesiyle başlayan olayın ardından İstinyePark tahliye edildi. Olay sırasında atılan sloganlar ve yaşanan gerginlik, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.