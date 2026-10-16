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Mersin Akdeniz'de 16 taziye evi için yenileme çalışması başlatıldı

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Mersin Akdeniz'de 16 taziye evi için yenileme çalışması başlatıldı
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Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 taziye evinin yenilenmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Özgürlük Mahallesi'ndeki 2 taziye evinde tamirat ve tadilat yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki iki taziye evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 taziye evinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, Özgürlük Mahallesi'ndeki 2 taziye evinde tamirat ve tadilat yaptı.

Kaynak: AA
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