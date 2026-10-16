Mersin Akdeniz'de 16 taziye evi için yenileme çalışması başlatıldı

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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki iki taziye evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 taziye evinin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda, Özgürlük Mahallesi'ndeki 2 taziye evinde tamirat ve tadilat yaptı.

Kaynak: AA