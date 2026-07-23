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Çayırova Özgürlük Mahallesi'ne bilgi evi ve aile sağlığı merkezi: Kaba inşaatta sona yaklaşıldı

Çayırova Özgürlük Mahallesi'ne bilgi evi ve aile sağlığı merkezi: Kaba inşaatta sona yaklaşıldı
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Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde yapımı süren bilgi evi ve aile sağlığı merkezi projesinde kaba inşaatta sona yaklaşıldı. Sağlık ocağı, kütüphane ve kadın spor salonunu içerecek projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Çayırova'da Özgürlük Mahallesi'nin artan ihtiyaçları doğrultusunda yapımı süren bilgi evi ve aile sağlığı merkezi projesinde kaba inşaatta sona yaklaşıldı. Sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlara yönelik spor salonunu bünyesinde barındıracak projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Çayırova'da Özgürlük Mahallesi'nin artan eğitim ve sağlık ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı sürdürülen bilgi evi ve aile sağlığı merkezi projesinde kaba inşaatta sona yaklaşıldı. Sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlara yönelik spor salonunu bünyesinde barındıracak projede son kat döşeme kalıp imalatları sürerken, beton dökümünün ardından kaba inşaatın tamamlanması hedefleniyor. Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Behram Çobanoğlu Parkı'nda inşaatı devam eden projede, kaba inşaat aşaması kapsamında son katın döşeme kalıp imalatları gerçekleştiriliyor.

Son kat döşeme kalıp imalatı sürüyor

2. bodrum kat, 1. bodrum kat, zemin kat ve 1. kat beton imalatları tamamlanan projede, ikinci kat döşeme beton kalıp imalatları da tamamlandıktan sonra serilecek betonun ardından kaba inşaat sona erecek. Son katın döşeme kalıp imalatları gerçekleştirilen projenin en kısa sürede tamamlanıp, Özgürlük Mahallesi ve tüm ilçe sakinlerinin kullanımına açılması hedefleniyor. Behram Çobanoğlu Parkı'nda yükselen proje kapsamında Kocaeli'nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan Özgürlük Mahallesi'ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni bir sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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