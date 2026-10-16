Çakırözer, tutuklu gazeteciler Sevinç ve Balcı için Maltepe'de özgürlük çağrısı yaptı

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, gazeteciler Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı'nın tutuklanmasına ilişkin, "Suçlular, sorumlular dışarıda, gazeteciler içeride olmaz. Derhal bu çarpık görüntünün son bulmasını, gazetecilerin özgür kalmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, fon soruşturmasına ilişkin paylaşım ve haberleri nedeniyle gazeteciler Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Maltepe Cezaevi önünde açıklama yapan Çakırözer, şunları kaydetti:

"İçeride iki gazeteci; Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklu. Bir haftadır zindanda. Ne için? Asrın soygunu, asrın vurgunu dediğimiz Ponzi skandalında araştırdıkları, soruşturdukları suçları sorguladıkları için içerideler ama suçun işleyen sorumlusu dışarıda. Hal böyle olmasına rağmen bu gazetecilerin burada tutuluyor olması kabul edilemez. Buradan çağrıda bulunuyoruz: Gazetecilik suç değildir. Gazetecileri özgür bırakın. Gazeteciler için adalet istiyoruz ve bu hukuksuzluğun derhal bitmesini istiyoruz. Diğer taraftan da bu asrın soygununda sorumluluğu olan başta bu iktidarın en yetkili isimleri olmak üzere hepsinin ve aynı zamanda kurumların başındaki isimler, bu işte sorumlu olan siyasi, bürokrat kim varsa hepsinin de bir an önce bu sorumluluğunun sorgulanması ve yargı önünde bunun hesabını vermelerini istiyoruz. Suçlular, sorumlular dışarıda, gazeteciler içeride olmaz. Derhal bu çarpık görüntünün son bulmasını, gazetecilerin özgür kalmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA