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Eğitim-Sen, özgür ve özerk üniversiteler için YÖK'ün kapatılmasını istedi

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Eğitim-Sen, yükseköğretime ilişkin açıklamasında YÖK'ün kapatılmasını ve üniversitelerin özgür, özerk, demokratik yapıya kavuşmasını istedi. Sendika, iktidarı ve YÖK'ü akademik özgürlük, güvenceli çalışma koşulları ve öğrencilerin eğitim hakkı için sorumluluk almaya çağırdı.

(ANKARA) - Eğitim-Sen tarafından yükseköğretim sistemine ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversitelerin gerçek anlamda özgür, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşmasının önündeki temel engellerden biri olan YÖK kapatılmalı; yükseköğretim, üniversite bileşenlerinin demokratik katılımını esas alan yeni bir yapıya kavuşturulmalıdır" denildi.

Eğitim-Sen, üniversitelerde akademik özgürlük, özerklik, çalışma koşulları ve öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitelerin kendi bileşenlerinin söz ve karar sahibi olduğu, yöneticilerin demokratik yöntemlerle belirlendiği, bilimsel üretimin siyasal ve idari baskılardan bağımsız olduğu bir yükseköğretim sistemi kurulmalıdır. Bu nedenle üniversitelerin gerçek anlamda özgür, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşmasının önündeki temel engellerden biri olan YÖK kapatılmalı; yükseköğretim, üniversite bileşenlerinin demokratik katılımını esas alan yeni bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Siyasal iktidarı ve YÖK'ü, yükseköğretim emekçilerinin ve öğrencilerin gerçek sorunlarını görmezden gelmek yerine bu sorunlara çözüm üretmeye; akademik özgürlük ve üniversite özerkliğinin önündeki engellerin kaldırılması, güvenceli ve insanca çalışma koşullarının sağlanması, öğrencilerin eğitim ve yaşam hakkının güvence altına alınması için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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