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DTO Başkanı Erdoğan, 29 Ekim mesajında Denizlililerin bayramını kutladı

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DTO Başkanı Erdoğan, 29 Ekim mesajında Denizlililerin bayramını kutladı
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Denizlililerin ve milletin bayramını kutlayarak Cumhuriyet'in birlik içinde yaşatılması temennisinde bulundu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayarak, tüm Denizlililerin ve milletimizin bayramını kutladı.

Cumhuriyet'in ilanının, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik, eşitlik ve çağdaşlaşma yolunda önemli bir miras olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyetimizi, üreterek ve çalışarak daha ileriye taşıyacağız"

Denizli iş dünyasının temsilcileri olarak Cumhuriyet'in kazanımlarını korumayı ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmayı temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, üretim, istihdam ve ihracatın Türkiye'nin güçlü geleceği açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti. Erdoğan, Denizli iş dünyasının girişimci ruhu ve üretim gücüyle ülke ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini belirterek, daha güçlü, yenilikçi ve müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Ulu Önderimiz Atatürk ile kahramanlarımızı, büyük bir saygıyla anıyoruz"

Cumhuriyet'in gelecek nesillere bırakılan en kıymetli emanetlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu mirası yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Erdoğan, mesajının sonunda da Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna mücadele edip can veren tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti. Başta Denizli iş dünyası olmak üzere tüm Denizlililerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyet'in birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sonsuza kadar yaşatılması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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