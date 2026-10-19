Ağıralioğlu, Aliya İzzetbegoviç'i vefat yıl dönümünde sosyal medyadan andı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bosna Hersek'in kurucu cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna'nın bilge lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. En zor zamanlarda dahi inancından, özgürlük idealinden ve insanlık onurundan vazgeçmeyen Aliya İzzetbegoviç, yalnızca Bosna-Hersek'in değil, özgürlüğü ve adaleti savunan herkesin hafızasında unutulmaz bir yere sahiptir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA