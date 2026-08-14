Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL ) İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) eski başkanlarından, nöroloji alanının öncü bilim insanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Çapa'da düzenlenen törende konuşan İ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kürtüncü, Özdemir'in nöroloji bilim dalına yaptığı katkıları anlattı ve "Coşkun Hoca'yı asıl unutulmaz kılan, sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda ve bence daha önemlisi, arkasında bıraktığı bilimsel miras" derken, İTO Başkanı Prof. Dr Talat Kiriş, Özdemir'in Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vermek için FKÖ lideri Yaser Arafat ile görüştüğünü anlattı.

İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanlarından, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlenen, nöroloji alanının öncü bilim insanlarından, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Coşkun Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. 97 yaşında yaşamını yitiren Özdemir için ilk tören 1952 yılında mezun olduğu ve bir dönem Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini deyürüttüğü İ.Ü. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Aziz Sancar Anfisi'nde tören düzenlendi.

"BİRÇOĞUMUZ ONUN İZİNDEN YÜRÜYORUZ"

Törende Özdemir için saygı duruşu yapıldı. İlk konuşmayı yapan Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kürtüncü, Özdemir'in nöroloji bilim dalına yaptığı katkıları anlattı ve "Coşkun Hoca'yı asıl unutulmaz kılan, sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda ve bence daha önemlisi, arkasında bıraktığı bilimsel miras. Hepimizin eğitiminde önemli bir yeri olmuştur... Bizi eğiten insanların eğitiminde hocalarımızın hocası tabirini en üst düzeyde hak eden kişilerden birisi. Öğrencileri ondan sadece nöroloji değil aynı zamanda hekimliğin de ne olduğunu öğrendi ve bugün burada bulunan pek çoğumuz bir şekilde onun izinden yürüyoruz. Bir hoca, öğrencileri onu andıkça yaşamaya devam eder ve biz de onu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Coşkun Özdemir'in özgeçmişinin okunduğu, uluslararası alanda yaptığı çalışmaların anlatıldığı törende konuşan Özlem Özdemir de herkesin babasıyla ilgili deneyimleri dinlemenin çok gurur verici olduğunu belirterek, "Babam benim için hep bir numara oldu. Hep hayran kaldım. Kitap aşkım, insan sevgim, hayat prensiplerim hepsi ondan" dedi. Özdemir şöyle devam etti:

"Ben ve abim düşünün ki Yaşar Kemal, İlhan Selçuk, Melih Cevdet Anday, Türkan Saylan ve sayısız ünlü değerli Türk insanlığı büyümeyi biz normal zannettik. Ancak ben genç yaşımda babam gibi olmak imkansız dedim. Bu sevdadan vazgeçtim. Çünkü babamda hepimizin ortak gördüğü şeyler sanırım aynı ve sayılamayacak kadar özelliğin bir kişide toplanması da çok nadir görülen bir şey öyle değil mi?

"SIRF AİLESİ DEĞİL TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR ÇINARINI KAYBETTİ"

İsmi gibi sürekli coşkulu, hepiniz bahsettiniz. Müthiş bir Atatürkçü, aydınlanmacı, bilim ve akıl düşkünü, süper dayanıklı, hastalarına kendini vakfetmiş, çok iyi bir doktor, ülkesine süper düşkün bir vatansever, bitmeyen bir enerjisi olan, öğrenme ve öğretme aşkı hiç dinmeyen, yeri cidden doldurulmaz bir insan olduğunu tekrar bilmemize rağmen bugün ve bugünlerde bütün gelen mesajlarla ve bugün konuşulanlarla tabii daha da iyi tekrar farkına varıyoruz.

Herhalde annemin desteği olmadan da bütün bu istediklerini yapamazdı. Canım annemi de burada anmadan edebileceğim. Hepimizde bıraktığı güzel tohumları var. Günlerdir hakkında yazılanları okuyunca bunu görmemek mümkün değil. Bu tohumları sizlerin de söylediğiniz gibi yaşatıp büyütebiliriz umuyorum. Kendisinin kızı olmaktan tabii ki çok gurur duyuyorum. Gerçekten hastasından öğrencisine, yazarına, düşünürüne müthiş bir iz bırakmış bir hayat... Sırf ailesi değil, Türkiye çok değerli bir çınarını kaybetti"

FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNE DESTEK İÇİN YASER ARAFAT'LA GÖRÜŞMÜŞ

Tören boyunca, Coşkun Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında nöbet tutulurken, nöbet tutanlar arasında aynı zamanda doktor olan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yer aldı. Törende konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Talat Kiriş de, Özdemir'in görev yaptığı 12 Eylül öncesi ve sonrası koşullarından söz etti. O yıllarda katledilen doktorları andı.

Özdemir'in eski İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Gencay Gürsoy ile Filistin'e gittiğini, kurtuluş mücadelesi verildiği yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile görüştüğünü anlattı. Kiriş, aynı zamanda hem öğrenciyken hem de asistanlık günlerinden hocası olan Coşkun Özdemir'in açtığı yoldan yürümeye devam edeceklerini söyledi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Çapa'daki törenin ardından alkışlarla uğurlanan Coşkun Özdemir öğle vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA