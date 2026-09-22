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BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti

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BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
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ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Küba'daki komünist rejimi hedef alarak yönetiminin ülkede "köklü bir değişim" aradığını söyledi. Trump, "Komünizm asla ABD'ye gelmeyecek ama Küba'ya özgürlük gelecek" ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı konuşmasına devam ettiği sırada Genel Kurul salonunda bulunan Küba heyeti toplantıyı terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda ABD ile Küba arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sırasında Küba'daki yönetime ilişkin sert ifadeler kullanması, salondaki Küba heyetinin tepkisine neden oldu.

"KÜBA'DA KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM ARIYORUZ"

New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda konuşan Trump, Küba ile ilişkilerin mevcut durumuna değindi. Trump, yönetiminin Küba'da değişim arayışında olduğunu belirterek komünist rejimin "büyük bir baskı altında" olduğunu savundu.

Trump, "Benim yönetimim ayrıca Küba'daki durumun köklü bir değişimini arıyor; burada Komünist rejim büyük bir baskı altında, hiçbir zaman olmadığı kadar büyük bir baskı altında" dedi.

Küba'daki yönetimin daha önce görülmemiş şekilde başarısız olduğunu öne süren Trump, rejimin çökeceğini savundu. Trump ayrıca Küba ile yürütülen görüşmelerin Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından sürdürüldüğünü belirterek, "Pazarlıkları Marco Rubio yürütüyor. Küba ile derin pazarlıkların içinde. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

"KOMÜNİZM ASLA ABD'YE GELMEYECEK AMA KÜBA'YA ÖZGÜRLÜK GELECEK" 

Konuşmasının devamında ABD'nin kendi güvenliğini tehdit eden unsurlara izin vermeyeceğini dile getiren Trump, Küba yönetiminin sol kanat ve komünist ağlarla işbirliği yaptığını ileri sürdü.

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı bir rapora atıfta bulunarak Küba yönetiminin ABD Komünist Partisi ve ANTİFA ile de işbirliği yaptığını iddia etti.

Trump sözlerini, "Komünizm asla ABD'ye gelmeyecek ama Küba'ya özgürlük gelecek. Küba'ya ve Meksika'ya güvenlik gelecek" diyerek sürdürdü.

KÜBA HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Trump'ın Küba'ya yönelik bu ifadeleri kullanmasının ardından BM Genel Kurulu salonunda bulunan Küba heyeti, ABD Başkanı konuşmasına devam ettiği sırada toplantıyı terk etti.

Kaynak: Haberler.com
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