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Johannesburg'da Filistin yürüyüşünde 20 binden fazla çocuğun adı taşındı

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Johannesburg'da Filistin Dayanışma İttifakı'nın 17'ncisini düzenlediği "Özgürlük Yürüyüşü", 4 Ekim'de Lenasia'da yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Katılımcılar, 5 kilometrelik yürüyüşte Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuğun adını taşıyan 25 metrelik pankart açtı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve insani yardıma getirilen kısıtlamaların sona erdirilmesi için yüzlerce kişinin katılımıyla "Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi.

Filistin Dayanışma İttifakı tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen etkinlik, 4 Ekim'de Johannesburg'un güneyindeki Lenasia bölgesinde gerçekleştirildi.

Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "Özgür Mescid-i Aksa" yazılı dövizlerle yürüdü.

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yer aldığı dev pankart

Aralarında çocukların da bulunduğu bazı göstericiler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen yola uzanarak protesto düzenledi.

Beş kilometrelik yürüyüşte, Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuğun isimlerinin yer aldığı 25 metre uzunluğunda pankart açıldı.

Yürüyüş güzergahında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği duvarı temsilen karton kutulardan oluşturulan duvara "Özgür Filistin" yazıldı.

Kaynak: AA
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