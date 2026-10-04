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Sinop'ta çocuklar, 81 ilde eş zamanlı Filistinli akranları için resim çizdi

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Sinop'ta çocuklar, 81 ilde eş zamanlı Filistinli akranları için resim çizdi
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Sinop'ta 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde çocuklar, Filistinli yaşıtları için barış, özgürlük, kardeşlik ve umut temalı resimler çizdi. 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinlikte, Filistinli çocukların haklarına dikkat çeken basın açıklaması okundu.

Sinop'ta düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine katılan çocuklar, yaptıkları resimlerle barış, özgürlük ve umut mesajları verdi.

Filistinli çocukların yaşadığı insani drama dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği, Sinop'ta da Sabahattin Ali Parkı'nda düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, Filistinli yaşıtları için resimler çizdi. Çizimlerde barış, özgürlük, kardeşlik ve umut temaları işlenirken, resim aracılığıyla Filistinli çocuklara dayanışma mesajı verilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Gazze'de yaşananların ve savaşın çocuklar üzerindeki etkilerinin kamuoyunun gündeminde tutulmasının amaçlandığı programda, çocukların dilinden hazırlanan basın açıklaması da okundu. Açıklamada, Filistinli çocukların güvenli bir ortamda yaşama, eğitim görme, oyun oynama ve geleceğe umutla bakma haklarına dikkat çekildi.

Etkinliğe Sinop Valisi Mustafa Özarslan da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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