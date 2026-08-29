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Yavaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Atatürk ve şehitleri minnetle andı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz." diyen Yavaş, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zaferin değil, yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkan bir milletin sarsılmaz iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Yavaş, "Büyük Taarruz'la başlayan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere ulaşan bu eşsiz mücadele, milletimizin hiçbir koşulda esaret altında yaşamayacağını tarihe bir kez daha yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, kahraman ordunun cesareti ve milletin fedakarlığıyla kazanılan bu büyük zaferin, kendilerine yalnızca bağımsız bir vatan değil, aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan onurlu bir yol bıraktığını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın canları ve emekleriyle bizlere emanet ettiği bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumak, demokratik değerlerimizi güçlendirmek ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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