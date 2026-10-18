İsrail vatandaşı kadın protesto edildi, AVM boşaltıldı

İsrail vatandaşı kadın protesto edildi, AVM boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un lüks markalarıyla öne çıkan alışveriş merkezlerinden birinde, İsrail askeri olduğu öne sürülen bir kadın protesto edildi. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin alışveriş sırasında tepki gösterdiği kadın, yaşanan gerginliğin ardından güvenlik görevlileri eşliğinde AVM’den çıkarıldı. Olay üzerine alışveriş merkezinin boşaltıldığı öğrenildi.
İstanbul’da lüks markaların yer aldığı bir alışveriş merkezinde, İsrail askeri olduğu öne sürülen bir kadın protesto edildi. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin tepki gösterdiği olayın ardından alışveriş merkezi boşaltılırken kadın, güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.
ALIŞVERİŞ SIRASINDA PROTESTO ETTİLER
Olay, akşam saatlerinde İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki lüks bir alışveriş merkezinde yaşandı. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyesi yaklaşık 20-25 kişilik grup, alışveriş yapan ve İsrail askeri olduğu öne sürülen kadını protesto etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan gerginliğin ardından alışveriş merkezi boşaltılırken kadın, güvenlik görevlilerinin eşliğinde dışarı çıkarıldı.
İKİ GÜN ÖNCE SAVCILIĞA ŞİKÂYETTE BULUNMUŞLAR
Öte yandan platform üyelerinin, protesto edilen kadın hakkında olaydan iki gün önce savcılığa şikâyette bulunduğu öğrenildi.