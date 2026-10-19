Kırklareli'nde Muhtarlar Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Merkez İlçe Mahalle Muhtarları Derneği ile Merkez İlçe Muhtarları Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Naide Şanslı Özdemir, konuşmasında, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır" sözünü ilke edinerek vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etme gayretinde bulunduklarını ifade eden Özdemir, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesini yerine getirdiklerini kaydetti.

Fedakarca ve özveri içinde tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Sorumlu olduğumuz mahallelerde halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde onların hizmetine koşarak yarınlarımızı daha yaşanabilir hale getirmekteyiz." dedi.

Merkez İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Cebeci de muhtarların en ücra yerleşim yerinde dahi çağdaş kamu yönetimi anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi.

Muhtarlar olarak vatandaşların her zaman yanlarında ve hizmetinde olduklarını anlatan Cebeci, muhtalara çalışmalarında başarı dileyerek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Törene, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA