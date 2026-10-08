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Lübliyana ve Novi Sad'da Filistin için eylemlerde İsrail politikaları protesto edildi

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Lübliyana'da Filistin'e destek konserinde yüzlerce kişi, hükümetin İsrail yanlısı politikasını ve Gazze'deki soykırımı protesto etti. Novi Sad'da Özgürlük Meydanı'nda toplanan göstericiler, Sırbistan'ın İsrail ile işbirliğini ve duyurulan İHA fabrikasının yasaklanmasını istedi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da ve Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, Filistin'e destek eylemleri yapıldı.

Lübliyana'da Filistin'e destek için düzenlenen "Soykırım Politikasına Karşı Konser" etkinliğinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Slovenya hükümetinin İsrail yanlısı politikasını protesto etti.

Konsere katılanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına da tepki göstererek, bir an önce barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ise İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım protesto edildi ve Filistinlilerle dayanışma çağrısı yapıldı.

Şehirdeki Özgürlük Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" pankartları açarak, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca, Sırbistan'ın İsrail ile işbirliğine tepki göstererek, silah ihracatı ve İsrailli bir şirketin Sırbistan'da açacağı duyurulan insansız hava aracı (İHA) fabrikasının yasaklanmasını istedi.

Kaynak: AA
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