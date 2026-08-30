Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, mesajında 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile tarihi bir zaferle sonuçlandığını belirterek, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtığını ifade etti. Uslu; "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü sembollerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin inanç, azim ve kararlılıkla aşamayacağı hiçbir engel olmadığının en anlamlı göstergelerinden biridir. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve tarihi bir zafere ulaşması, milletimizin varoluş mücadelesinde dönüm noktası olmuş; bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Bu büyük zafer; vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğimiz uğruna büyük fedakarlıklarla mücadele eden kahramanlarımızın, birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos, bizlere yalnızca şanlı bir geçmişi değil; aynı zamanda bağımsızlığımıza sahip çıkma, birlik ve beraberliğimizi güçlendirme ve ülkemizi geleceğe güvenle taşıma sorumluluğunu da hatırlatmaktadır. Bizlere düşen en önemli görev; ecdadımızdan bizlere emanet edilen bu kutsal vatanı korumak, ülkemizin her alanda gelişmesine katkı sunmak ve sahip olduğumuz milli ve manevi değerleri gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı