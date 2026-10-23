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Basın örgütlerinin çağrısıyla düzenlenecek yürüyüşe Özgür Özel de İzmir'de katılacak

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Basın örgütlerinin çağrısıyla düzenlenecek yürüyüşe Özgür Özel de İzmir'de katılacak
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YENİ Parti lideri Özgür Özel, basın örgütlerinin çağrısıyla yarın İzmir'deki 'Sansüre hayır, habere özgürlük' yürüyüşüne katılacak. Basın örgütleri, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla kayyım atamalarına karşı 14.00'te Alsancak'ta eş zamanlı eylem yapacak.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İzmir'de basın meslek örgütlerinin çağrısıyla "Sansüre hayır, habere özgürlük" sloganıyla düzenlenecek yürüşüye katılacak.

Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar ile medya kuruluşlarına kayyım atanmasına karşı yarın saat 14.00'te "Sansüre hayır, habere özgürlük" sloganıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı eylem düzenleyecek.

Edinilen bigliye göre YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel yarın İzmir'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde saat 14.00'te başlayacak yürüyüşe katılacak.

Özel, HALK TV'ye kayyım atanmasının ardından 21 Ekim'de HALK TV'nin İstanbul Bürosu önünde de dayanışma mitingi düzenlemişti.

Kaynak: ANKA
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