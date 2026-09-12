Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan AK Parti Yalova İl Başkanlığında konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye süreci göstermiştir ki Ak Parti, ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin teminatı, bu ülkedeki tüm görüşleri ve zenginlik olarak gördüğümüz tüm farklılıkların özgürlük garantisidir." dedi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği kentte AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti.

Işıkhan, yaptığı konuşmada Marmara'nın incisi Yalova'da AK davanın fedakar gönül erleriyle, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Geçen ay çeyrek asırlık yürüyüşe yakışır büyük bir organizasyonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle partinin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Işıkhan, 14 Ağustos'un sadece AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü değil aynı zamanda milletin geleceğe dair umutlarının yeniden yeşerdiği bir miladın da yıl dönümü olduğunu belirtti.

Işıkhan, geçen 25 yıllık süreçte verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bir baştan bir başa il il, ilçe ilçe, sokak sokak neredeyse sıfırdan alıp yeniden inşa ettik. Ülkemizin her bir metrekaresini adeta bir nakış gibi ince bir işçilikle işledik. Geliştirdik, kalkındırdık ve büyüttük. 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' anlayışıyla ülkemizin yüz akı olan bir siyaseti bu topraklarda hep birlikte inşa ettik. Hukuksuz parti kapatma davalarından itibar suikastlarına kadar, darbelerden suni ekonomik krizlere kadar bizi yolumuzdan ve davamızdan döndürmek için karşımıza çıkarılan bütün engelleri tek tek aştık. Çok çalışarak ve inanarak, cesaret ederek, azmederek ülkemizin gücüne, geleceğine ve potansiyeline güvenerek 100 yıla bedel bir gelişim serencamını 25 yıl gibi kısa bir süreye sığdırdık."

"12 Eylül 1980 darbesinin vesayetçi zihniyetini milli iradenin zaferiyle tarihe gömdük"

Türkiye'nin kendi gücüyle hiçbir şey üretemeyeceğine inanmış bir zihniyete rağmen büyük bir vizyonla yerli ve milli üretimde devrim gerçekleştirdiğinin altını çizen Işıkhan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi ve aynı zamanda bugün yıl dönümü olan 12 Eylül 1980 darbesinin vesayetçi zihniyetini milli iradenin zaferiyle tarihe gömdük. Türkiye, hamdolsun ki milli iradenin gücüyle üzerinden yaklaşık yarım asır geçen utanç vesikası bir dönemin izlerini silerek hastalıklı bir yönetim anlayışından da inşallah ebediyen kurtulmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, AK Parti'nin, Türkiye'yi darbelerin gölgesine esir eden vesayetten kurtararak 15 Temmuz gibi destansı bir direniş ortaya koyan kahraman halka gücünü yeniden hatırlatan, özüne döndüren Anadolu ihtilalinin de adı olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin dahi kolay kolay altından kalkamayacağı en zor zamanlarda bile büyüme istikrarını koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettiklerini belirten Işıkhan, genci, yaşlısı, erkeği, kadını fark etmeksizin çalışan, üreten, taş üstüne taş koyan herkesin yolunu açtıklarını dile getirdi.

"Bu kitabın müellifi bizzat aziz milletimizin kendisidir"

Işıkhan, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başına bela edilen kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize kasteden, çok büyük bedeller ödeyerek mücadele ettiğimiz terörü milli bir mutabakatla gündemimizden tamamen çıkarttık. Hayırlı olsun inşallah. Bu mutabakat, geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır. Terörsüz Türkiye ideali hem çeyrek asırlık mücadelemiz hem de geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa ederken önemli bir milattır."

Bakan Işıkhan, 40 yılı aşkın bu tarihi sorunun çözümüne ömrünü vakfeden, Terörsüz Türkiye idealinin gerçekleşmesi için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK kadrolara şükranlarını sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci göstermiştir ki AK Parti, ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin teminatı, bu ülkedeki tüm görüşleri ve zenginlik olarak gördüğümüz tüm farklılıkların özgürlük garantisidir çünkü AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Bu kitabın müellifi bizzat aziz milletimizin kendisidir. Bizim hikayemiz bir yeniden doğuş hikayesidir. AK Parti, Türkiye'nin dirilişinin işaret fişeğidir. Bu işaret, Türkiye Yüzyılı'nın da ayak sesleridir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz daha yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yalova için, Türkiye için büyük bir umutla bizi bekleyen, biz daha güçlü olalım diye gece gündüz dua eden tüm mazlumlar için yapacak daha çok işimiz, yürürken daha çok yolumuz var."

"İstikrarla güçlenen Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz"

Türkiye'nin dünyaya söyleyecek daha çok sözünün olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Ortak geleceğimiz için attığımız her adım aynı zamanda milli iradenin bir tezahürü olmuştur. Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da talimat aldığımız tek merci aziz milletimiz olmaya devam edecektir. En büyük motivasyonumuz milletimizin teveccühü ve üstlendiğimiz tarihi sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güvenilir liman haline gelmesindeki en büyük payın AK kadrolara ait olduğunu belirterek, "Değil dünyada, bölgemizde bile Türkiye'nin esamesi okunmazken bugün Türkiyesiz karar alamayan küresel bir konjonktürün oluşmasında Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliği önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak aziz milletin her bir ferdine ulaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler de inşallah milletimizin bizlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Gönüller fethedeceğiz, gönüller yapacağız. Bugünkü toplantımızın mottosunda da ifade edildiği gibi kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz."

Ziyarette AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve çok sayıda partili yer aldı.

Bakan Işıkhan, daha sonra Yalova Valiliğini ve MHP İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA