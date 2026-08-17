Güney Kore: ABD ile ortak askeri tatbikat planlandığı gibi sürüyor
Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile ortak yürütülen Ulji Özgürlük Kalkanı askeri tatbikatının planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tatbikatları azaltma talimatına rağmen, Güney Kore tarafı tatbikatların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
SEUL, 17 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatının, planlandığı gibi devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, tatbikatla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ise pazar günü yaptığı açıklamada, Pentagon'a, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini söylemişti.
Kaynak: Xinhua