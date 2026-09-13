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DEM Parti Kadın Meclisi: LGBTİ+'lara yönelik saldırılara asla sessiz kalmayacağız

DEM Parti Kadın Meclisi: LGBTİ+'lara yönelik saldırılara asla sessiz kalmayacağız
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DEM Parti Kadın Meclisi, LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve dijital yayın mecralarına yönelik gözaltı, arama, el koyma ve erişim engelleme operasyonlarına tepki göstererek, "Toplumun güvenliği baskıyla ve yasaklarla değil; eşitlik, özgürlük, adalet ve yaşam hakkının güvence altına alınmasıyla mümkündür" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Dem Parti Kadın Meclisi, LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve dijital yayın mecralarına yönelik gözaltı, arama, el koyma ve erişim engelleme operasyonlarına tepki göstererek, "Toplumun güvenliği baskıyla ve yasaklarla değil; eşitlik, özgürlük, adalet ve yaşam hakkının güvence altına alınmasıyla mümkündür" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Kadın Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"LGBTİ+ derneklerini, hak savunucularını ve dijital yayın mecralarını hedef alan gözaltı, arama, el koyma ve erişim engelleme saldırılarını kabul etmiyoruz. 'Ailem Güvende' isminin verildiği bu operasyon, adından da anlaşılacağı üzere toplumu tahakküm altına alma operasyonudur. Tekçi ve cinsiyetçi politikaların ısrarla sürdürüldüğünün açık bir kanıtıdır.

Kadınlar her gün, 'güvenli' denilen ailelerin içerisinde şiddete maruz bırakılmakta, katledilmektedir. Farklı cinsel kimlikler bu ülkenin, ailelerin ya da toplumun güvenlik sorunu değildir. Asıl güvenlik sorunu; kadınların ve LGBTİ+'ların yaşamlarını tehdit eden şiddet, cezasızlık ve ayrımcılıktır. Hak savunucularını susturarak, nefret suçlarını körükleyerek, yayınları engelleyerek ve örgütlenme özgürlüğünü hedef alarak toplumu güvende tutamazsınız.

Adalet, bir kişi veya zümre için değil, herkes için olmalıdır. Adalet Bakanlığı'nın görevi hak savunucularını, gazetecileri, LGBTİ+'ları ve demokratik örgütlenmeleri baskı altına almak değil; herkesin hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Toplumun güvenliği, baskıyla ve yasaklarla değil; eşitlik, özgürlük, adalet ve yaşam hakkının güvence altına alınmasıyla mümkündür.

Bir arada ortak ve eşit yaşamın savunucuları olarak LGBTİ+'lara yönelik saldırılara asla sessiz kalmayacağız. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır. Herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için eşit yaşam."

Kaynak: ANKA
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