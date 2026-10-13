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Kırklareli'nde umreye gidecek 35 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Kırklareli'nde umreye gidecek 35 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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Kırklareli'nde umreye gidecek 35 kişi için Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Uğur Turan ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın katıldığı törende, İl Müftüsü'nün duasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 35 kişi için tören düzenlendi.

Düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü Veysel Işıldar ile umre adayları ve yakınları katıldı.

Vali Turan, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Umre adayları, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın yaptığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA
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