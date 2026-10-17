TÜBİTAK, BARÜ'nün ceviz ve fındık kabukları projesine destek verdi

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Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle ceviz ve fındık kabuklarının çevre dostu yöntemlerle işlenerek katma değerli ham maddeler elde edilmesine yönelik araştırmalar yapılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. Özge Özgürlük'ün yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. "Ceviz ve Fındık Kabuklarının Kolin Klorür-Laktik Asit Esaslı Derin Ötektik Çözücüyle Delignifikasyonunda Partikül Boyutunun Etkisi" başlıklı projeyle sert kabuklu tarımsal atıkların sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ülkemizde önemli miktarlarda ortaya çıkan ve çoğunlukla düşük katma değerli alanlarda kullanılan ceviz ve fındık kabuklarının katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde kullanılma potansiyeli araştırılacak. Bu doğrultuda ceviz ve fındık kabukları farklı partikül boyutlarına ayrılarak kolin klorür ve laktik asit esaslı derin ötektik çözücü (DES) ile aynı deneysel koşullar altında incelenecek. Partikül boyutunun ligninin ayrıştırılma oranı, lignin geri kazanım verimi ve saflığı üzerindeki etkileri iki farklı biyokütle türü için karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.

İşlem sonrasında elde edilen selüloz bakımından zengin kısımların; kimyasal, yapısal ve morfolojik özellikleri çeşitli analiz yöntemleriyle belirlenecek. Geri kazanılan ligninlerin ise saflık, kimyasal yapı, termal ve morfolojik özellikleri incelenecek. Böylece işlem ve geri kazanım aşamalarında uygulanabilir olan en uygun partikül boyutu aralığının belirlenmesi hedefleniyor.

Çalışmadan elde edilecek bulguların lignin geri kazanım süreçlerinin geliştirilmesine ve sert kabuklu tarımsal atıkların sürdürülebilir biyorafineri yaklaşımıyla değerlendirilmesine bilimsel altyapı oluşturması bekleniyor. Projede yürütülecek araştırmalara Bartın Orman Fakültesinden Arş. Gör. Elanur Kalkan doktora bursiyeri olarak katkı sağlayacak.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan projesinden dolayı Dr. Özge Özgürlük'ü ve proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı