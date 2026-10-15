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Halkevleri, gazeteci Bahadır Özgür'ün fon haberi nedeniyle gözaltısına tepki gösterdi

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Halkevleri, gazeteci Bahadır Özgür'ün fon haberi nedeniyle gözaltısına tepki gösterdi
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Halkevleri, gazeteci Bahadır Özgür'ün fonlara ilişkin haberleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada karar kabul edilemez bulunarak 'Bahadır Özgür'e özgürlük' istendi.

(İSTANBUL) - Halkevleri, gazeteci Bahadır Özgür'ün fonlara ilişkin yaptığı haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirterek karara tepki gösterdi.

Açıklamada, "Gazeteci Bahadır Özgür'ün fon vurgunları hakkında yaptığı haberler gerekçesiyle gözaltına alınması kabul edilemez! Saray'ın tüm soyguncu ilişki ağı ortadadır, gazetecilere gözaltı, haber kanallarına kayyumla gerçeklerin üstü örtülemez! Bahadır Özgür'e özgürlük!" denildi.

Kaynak: ANKA
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