Osmanlı Haberleri - Osmanlı Haber - Haberler

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Osmanlı Haberleri

Osmanlı haber, Osmanlı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Miraç ve kutsal mekanlarla ilgili görsel koleksiyon bir araya getirildi

Miraç ve kutsal mekanlarla ilgili görsel koleksiyon bir araya getirildi

Osmanlı - 12 Dakika Önce
Koroplast halka arz ne zaman? Koroplast halka arzda hangi bankalardan işlem yapılacak

Koroplast halka arz ne zaman? Koroplast halka arzda hangi bankalardan işlem yapılacak

Osmanlı - 15 Dakika Önce
Çayır Tırtılı Marmara Bölgesi'ne Kadar İlerledi. Tekirdağlı Üretici: 'Tırtıl Bizi Yedi Bitirdi, Doğal Afet İlan Edilsin'

Çayır Tırtılı Marmara Bölgesi'ne Kadar İlerledi. Tekirdağlı Üretici: "Tırtıl Bizi Yedi Bitirdi, Doğal Afet İlan Edilsin"

Osmanlı - 33 Dakika Önce
Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası

Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası

Osmanlı - 2 Saat Önce
Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişinin 70'inci yılı kutlandı

Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişinin 70'inci yılı kutlandı

Osmanlı - 10 Saat Önce
Konak'ta Bayram İyilikle Geçti

Konak'ta Bayram İyilikle Geçti

Osmanlı - Dün 22:18
Binali Yıldırım: '(Terörle mücadele) Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bölgenin huzur bölgesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz'

Binali Yıldırım: "(Terörle mücadele) Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bölgenin huzur bölgesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz"

Osmanlı - Dün 21:22
Kadıköy Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası'nda mı? Kadıköy İstanbul'da hangi yakada?

Kadıköy Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası'nda mı? Kadıköy İstanbul'da hangi yakada?

Osmanlı - Dün 20:32
DOĞAL TAŞLAR USTA ELLERDE TAKIYA DÖNÜŞÜYOR

DOĞAL TAŞLAR USTA ELLERDE TAKIYA DÖNÜŞÜYOR

Osmanlı - Dün 16:07
Türkmeneli Şehitler Abidesi törenle açıldı

Türkmeneli Şehitler Abidesi törenle açıldı

Osmanlı - Dün 13:41
Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşında ve nereli? Kayhan Yıldızoğlu biyografisi!

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşında ve nereli? Kayhan Yıldızoğlu biyografisi!

Osmanlı - Dün 11:42
Tarihi ve turistik hazine Santa Harabeleri restorasyon çalışmalarını bekliyor

Tarihi ve turistik hazine Santa Harabeleri restorasyon çalışmalarını bekliyor

Osmanlı - Dün 10:28
Türk geleneği 'Doğancılık' kültürünü Niğde'de yaşatıyor

Türk geleneği 'Doğancılık' kültürünü Niğde'de yaşatıyor

Osmanlı - Dün 00:32
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Barış Konseri'nin mimarı Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Barış Konseri"nin mimarı Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla bir araya geldi

Osmanlı - 18.07.2022
Osmangazi'den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Osmangazi'den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Osmanlı - 18.07.2022
Türk geleneği 'Doğancılık' kültürünü Niğde'de yaşatıyor

Türk geleneği 'Doğancılık' kültürünü Niğde'de yaşatıyor

Osmanlı - 18.07.2022
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı Belgeseli Hazırladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı Belgeseli Hazırladı

Osmanlı - 18.07.2022
KARABÜK/BARTIN - Bayram tatilinde Amasra ve Safranbolu'da turizm hareketliliği yaşandı

KARABÜK/BARTIN - Bayram tatilinde Amasra ve Safranbolu'da turizm hareketliliği yaşandı

Osmanlı - 18.07.2022
Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi geliyor

Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi geliyor

Osmanlı - 18.07.2022
Son dakika haberi... Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı

Son dakika haberi... Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı

Osmanlı - 17.07.2022
Bunaltıcı sıcaklar 3 bin yıllık Kemah tuzuna bereket getirdi

Bunaltıcı sıcaklar 3 bin yıllık Kemah tuzuna bereket getirdi

Osmanlı - 17.07.2022
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

Osmanlı - 17.07.2022
MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı

MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı

Osmanlı - 17.07.2022
ŞANLIURFA - Kalemkar ve tombak ustası, sanatının inceliklerini sosyal medyadan öğretiyor

ŞANLIURFA - Kalemkar ve tombak ustası, sanatının inceliklerini sosyal medyadan öğretiyor

Osmanlı - 17.07.2022
Ürgüp'te kaderine terk edilen tarihi konaklar turizme kazandırıldı

Ürgüp'te kaderine terk edilen tarihi konaklar turizme kazandırıldı

Osmanlı - 17.07.2022
Atanamadı şimdi dünyaya tespih pazarlıyor

Atanamadı şimdi dünyaya tespih pazarlıyor

Osmanlı - 17.07.2022
Eserleriyle çağları ve sınırları aşan mimar: Koca Sinan

Eserleriyle çağları ve sınırları aşan mimar: Koca Sinan

Osmanlı - 17.07.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Temmuz 2022

Osmanlı - 17.07.2022
Bütün zamanını Osmanlı saray sultan tavuklarını adadı, 20'ye yakın renk oluşturdu

Bütün zamanını Osmanlı saray sultan tavuklarını adadı, 20'ye yakın renk oluşturdu

Osmanlı - 17.07.2022
Son dakika haberleri! Bütün zamanını Osmanlı saray sultan tavuklarına adadı, 20'ye yakın renk oluşturdu

Son dakika haberleri! Bütün zamanını Osmanlı saray sultan tavuklarına adadı, 20'ye yakın renk oluşturdu

Osmanlı - 17.07.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Osmanlı - 17.07.2022
13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

Osmanlı - 16.07.2022
Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Güven timleri buluntu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Osmanlı - 16.07.2022
Iv. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da

Iv. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da

Osmanlı - 16.07.2022
Tarihçi Ahmet Şimşirgil, Dursunbey'de FETÖ'yü anlattı: '15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olacaktı'

Tarihçi Ahmet Şimşirgil, Dursunbey'de FETÖ'yü anlattı: "15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olacaktı"

Osmanlı - 16.07.2022
BALIKESİR - Üretim alanı artan 'Sındırgı kornişonu'nda hasat başladı

BALIKESİR - Üretim alanı artan "Sındırgı kornişonu"nda hasat başladı

Osmanlı - 16.07.2022
Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı düzenlendi

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı düzenlendi

Osmanlı - 16.07.2022
İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 16 Temmuz 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 16 Temmuz 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Osmanlı - 16.07.2022
Son dakika haber! Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri etkinliklerle anıldı

Son dakika haber! Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri etkinliklerle anıldı

Osmanlı - 15.07.2022
Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Bursa'da anıldı

Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Bursa'da anıldı

Osmanlı - 15.07.2022
Bursa'da çarpıcı '15 Temmuz' belgeseli

Bursa'da çarpıcı "15 Temmuz" belgeseli

Osmanlı - 15.07.2022
Son dakika haber! TRABLUSŞAM - Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı

Son dakika haber! TRABLUSŞAM - Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı

Osmanlı - 15.07.2022
Keçiören'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Keçiören'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Osmanlı - 15.07.2022
Son dakika haberleri... Osmanlı-Rus savaşında Kafkas şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi

Son dakika haberleri... Osmanlı-Rus savaşında Kafkas şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi

Osmanlı - 15.07.2022
Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Osmanlı - 15.07.2022
Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar

Bidonunu alan vatandaşlar bu su için kuyruğa giriyorlar

Osmanlı - 15.07.2022
Vali Tekbıyıkoğlu: 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır'

Vali Tekbıyıkoğlu: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır"

Osmanlı - 15.07.2022
Son dakika: Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı

Son dakika: Kerkük Şehitleri Keçiören'de anıldı

Osmanlı - 14.07.2022
Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler... Kurban derileri ve atıkları ortada kaldı

Tarihi Sarayiçi'nde utanç veren görüntüler... Kurban derileri ve atıkları ortada kaldı

Osmanlı - 14.07.2022
Medine'de hacılar hurmayı dalından topluyor

Medine'de hacılar hurmayı dalından topluyor

Osmanlı - 14.07.2022
Atık toplama merkezinde yangın çıktı

Atık toplama merkezinde yangın çıktı

Osmanlı - 14.07.2022
Kendi donanmasını kurdu... Tek amacı Deniz Kuvvetleri'ni tanıtmak

Kendi donanmasını kurdu... Tek amacı Deniz Kuvvetleri'ni tanıtmak

Osmanlı - 14.07.2022
Avrupa'daki Türkler Kayseri Büyükşehir'in coşkulu festivali ile bir araya geldi

Avrupa'daki Türkler Kayseri Büyükşehir'in coşkulu festivali ile bir araya geldi

Osmanlı - 14.07.2022
1600 yıllık Ayasofya kilisesi 700 yıldır camii olarak hizmet veriyor

1600 yıllık Ayasofya kilisesi 700 yıldır camii olarak hizmet veriyor

Osmanlı - 13.07.2022
300 YILLIK KONAĞIN ÖNÜNDEKİ TRAFO KALDIRILACAK

300 YILLIK KONAĞIN ÖNÜNDEKİ TRAFO KALDIRILACAK

Osmanlı - 13.07.2022
Darülkurra'da peyzaj çalışmaları

Darülkurra'da peyzaj çalışmaları

Osmanlı - 13.07.2022
Karadağ nerede? Karadağ hangi ülkedir? Karadağ haritadaki yeri neresi? Karadağ nüfusu kaçtır?

Karadağ nerede? Karadağ hangi ülkedir? Karadağ haritadaki yeri neresi? Karadağ nüfusu kaçtır?

Osmanlı - 13.07.2022
'Ankara Miras Şantiye Gezileri' Başlıyor

"Ankara Miras Şantiye Gezileri" Başlıyor

Osmanlı - 12.07.2022
Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Osmanlı - 12.07.2022
Bayram yoğunluğu sürdü

Bayram yoğunluğu sürdü

Osmanlı - 12.07.2022
Fuat Oktay Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi

Fuat Oktay Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi

Osmanlı - 12.07.2022
Tarihte eşine az rastlanır! Adına devlet kuruldu, günümüzde kabri binalar arasında kayboluyor

Tarihte eşine az rastlanır! Adına devlet kuruldu, günümüzde kabri binalar arasında kayboluyor

Osmanlı - 12.07.2022
Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi, Fransa'da tanıtılacak

Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi, Fransa'da tanıtılacak

Osmanlı - 12.07.2022
Denize kıyısı olmayan kentte kayık keyfi

Denize kıyısı olmayan kentte kayık keyfi

Osmanlı - 12.07.2022
Tarihi ipekçilik merkezinde meslek sahibi oldular

Tarihi ipekçilik merkezinde meslek sahibi oldular

Osmanlı - 12.07.2022
EDİRNE'DE 'BAYRAM' BEREKETİ; CİĞERCİLERDE KUYRUK OLUŞTU

EDİRNE'DE 'BAYRAM' BEREKETİ; CİĞERCİLERDE KUYRUK OLUŞTU

Osmanlı - 12.07.2022
'Ankara Miras Şantiye Gezileri' Başlıyor

"Ankara Miras Şantiye Gezileri" Başlıyor

Osmanlı - 12.07.2022
Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu

Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu

Osmanlı - 12.07.2022
Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı

Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı

Osmanlı - 11.07.2022
Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Osmanlı - 11.07.2022
KARLAMA SERİNLİĞİ

KARLAMA SERİNLİĞİ

Osmanlı - 11.07.2022
Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti

Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti

Osmanlı - 11.07.2022
Doğa ve kültür turizminin gözde adreslerinden Trabzon'da bayram hareketliliği

Doğa ve kültür turizminin gözde adreslerinden Trabzon'da bayram hareketliliği

Osmanlı - 11.07.2022
Aktarlığı dede mirası taş dibekle sürdürüyor

Aktarlığı dede mirası taş dibekle sürdürüyor

Osmanlı - 11.07.2022
Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular

Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular

Osmanlı - 11.07.2022
Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar

Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar

Osmanlı - 11.07.2022
Bursa'da bir garip gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar

Bursa'da bir garip gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar

Osmanlı - 11.07.2022
Başkan Soyer ve İzmir heyeti Srebrenitsa'yı yerinde anacak

Başkan Soyer ve İzmir heyeti Srebrenitsa'yı yerinde anacak

Osmanlı - 10.07.2022
Ankara'da Bin Çocuk İngilizce Eğitimini Tamamladı

Ankara'da Bin Çocuk İngilizce Eğitimini Tamamladı

Osmanlı - 10.07.2022
Osmanlı'dan kalan sokakta tıraş geleneği Afyonkarahisar'da sürdürülüyor

Osmanlı'dan kalan sokakta tıraş geleneği Afyonkarahisar'da sürdürülüyor

Osmanlı - 10.07.2022
700 yıllık 'Kanlı Pelit' efsanelerle yaşıyor

700 yıllık 'Kanlı Pelit' efsanelerle yaşıyor

Osmanlı - 10.07.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Osmanlı - 10.07.2022
Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor

Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor

Osmanlı - 09.07.2022
Tarihi Fransız Evi, Yalova turizmine kazandırılacak

Tarihi Fransız Evi, Yalova turizmine kazandırılacak

Osmanlı - 09.07.2022
Cezayir'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Cezayir'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Osmanlı - 09.07.2022
Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

Osmanlı - 09.07.2022
İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Osmanlı - 09.07.2022
Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi nedir?

Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi nedir?

Osmanlı - 08.07.2022
Gana Milli Camisi ve Külliyesi Ganalı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor

Gana Milli Camisi ve Külliyesi Ganalı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor

Osmanlı - 08.07.2022
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da bayramlaşma programına katıldı

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da bayramlaşma programına katıldı

Osmanlı - 08.07.2022
Ünlü Oyuncu Annelik Sevinci Yaşadı

Ünlü Oyuncu Annelik Sevinci Yaşadı

Osmanlı - 08.07.2022
Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Osmanlı - 08.07.2022
Osmanlı'dan günümüze dayanan bayramlara özel 'koku' ritüeli

Osmanlı'dan günümüze dayanan bayramlara özel 'koku' ritüeli

Osmanlı - 08.07.2022
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Osmanlı - 08.07.2022
Arefe Günü'nde Kapalıçarşı'da turist yoğunluğu

Arefe Günü'nde Kapalıçarşı'da turist yoğunluğu

Osmanlı - 08.07.2022
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 8 Temmuz 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 8 Temmuz 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Osmanlı - 08.07.2022
'İnsan Hakları Boyutuyla 15 Temmuz' konulu panel ve sergi düzenlendi

"İnsan Hakları Boyutuyla 15 Temmuz" konulu panel ve sergi düzenlendi

Osmanlı - 07.07.2022
Beykoz Cam Billur Müzesi, bu yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Beykoz Cam Billur Müzesi, bu yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Osmanlı - 07.07.2022
KKTC Meclis Başkanı Töre: 'Yunanistan şımarıklık yaparsa Ukrayna gibi yalnız kalır'

KKTC Meclis Başkanı Töre: "Yunanistan şımarıklık yaparsa Ukrayna gibi yalnız kalır"

Osmanlı - 07.07.2022
Müftü Çakır, inşaatı devam eden camilerde incelemelerde bulundu

Müftü Çakır, inşaatı devam eden camilerde incelemelerde bulundu

Osmanlı - 07.07.2022
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