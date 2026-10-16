Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçenekler arasında Osmanlı tarihinin en tanınmış kadın sultanlarının yer alması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. "Mahpeyker" adıyla da bilinen Osmanlı sultanı kimdir?

"MAHPEYKER" ADIYLA DA BİLİNEN OSMANLI SULTANI KİMDİR?

Kösem Sultan

Hürrem Sultan

Turhan Sultan

Nurbanu Sultan

Cevap: Kösem Sultan

KÖSEM SULTAN KİMDİR?

Kösem Sultan, Osmanlı tarihinin en güçlü ve etkili kadın figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Asıl adının Mahpeyker olduğu bilinen Kösem Sultan, Sultan I. Ahmed'in hasekisi oldu. Mahpeyker ismi Farsça kökenli olup "ay yüzlü" anlamına geliyor. Kösem Sultan, oğulları IV. Murad ve Sultan İbrahim'in saltanatları döneminde valide sultan olarak devlet yönetiminde önemli rol oynadı. Torunu IV. Mehmed'in tahta çıkmasıyla birlikte büyük valide sultan unvanını alan Kösem Sultan, uzun yıllar boyunca sarayın en etkili isimlerinden biri olmaya devam etti. Osmanlı tarihinin "Kadınlar Saltanatı" olarak anılan döneminin simge isimlerinden biri olan Kösem Sultan, 1651 yılında sarayda yaşanan bir iktidar mücadelesi sırasında hayatını kaybetti.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.