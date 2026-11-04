İlhami Atalay ve öğrencilerinin 30 eserlik 'Ferman ve Toz' sergisi Gülhane'de açıldı

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Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Ferman ve Toz" sergisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Gülhane Yerleşkesi'nde açıldı.

Geçmişin izlerini, İstanbul'un hafızasını ve Osmanlı medeniyetinin mirasını sanatın diliyle yeniden yorumlayan sergide, 30 sanatçının hazırladığı 30 eser yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in tarihi mirasından Ayasofya'nın anlam dünyasına ve İstanbul'un simgesel dokusuna uzanan sergi, bugün ve yarın üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası katılımlı "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu" ile eş zamanlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, Osmanlı tarihine farklı bir pencereden bakma imkanı sunarken, her eserin kendi hikayesine odaklanıyor.

"Öğrencilerimdeki bu gayret beni genç olmaya zorluyor"

Sanatçı İlhami Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Serginin kendisinden habersiz kurgulandığını belirten Atalay, "Talebelerimin bu sergisi bana bir sürpriz. Bazılarının atölyede yaptıkları çalışmalar var ama bu sergiye benden gizlice hazırlandılar. Arada bana böyle sürprizler yapıyorlar. Bunlar yeni talebeler yani herkes elinden geldiğince bir şeyler yapıyor." dedi.

Atalay, serginin Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu temasıyla uyumlu hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Konu üniversiteden verildi. Tabii 'posta ve ulaşım' konusunda çalışmak zor. Çoğu eserde posta pulu gibi objeler kullanıldı. Posta konulu bir sempozyumun arkasından bu çalışmalar sergileniyor. Bizim talebelerin çalışmaları başarılı, gerçekten gurur verici çalışmalar ve organizasyonlar yapıyorlar. Tebrik etmek lazım. Öğrencilerimdeki bu gayret, beni de genç olmaya ve genç kalmaya zorluyor."

Açılışa, FSMVÜ Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği (OPTAD) Genel Sekreteri Oral Avcı, FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahameddin Başar ile İlhami Atalay, öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

Etkinliğin ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eser sahibi sanatçılardan bilgi aldı. Ardından İlhami Atalay ve öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi hafıza ile bugünün sanatsal yorumları arasında köprü kurmayı hedefleyen "Ferman ve Toz" sergisi, FSMVÜ Gülhane Yerleşkesi'nde bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA