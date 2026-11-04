Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İlhami Atalay ve öğrencilerinin 30 eserlik 'Ferman ve Toz' sergisi Gülhane'de açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlhami Atalay ve öğrencilerinin 30 eserlik 'Ferman ve Toz' sergisi Gülhane'de açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'Ferman ve Toz' sergisi, FSMVÜ Gülhane Yerleşkesi'nde açıldı. 30 sanatçının 30 eserinin yer aldığı sergi, Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu ile eş zamanlı olarak bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Ferman ve Toz" sergisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Gülhane Yerleşkesi'nde açıldı.

Geçmişin izlerini, İstanbul'un hafızasını ve Osmanlı medeniyetinin mirasını sanatın diliyle yeniden yorumlayan sergide, 30 sanatçının hazırladığı 30 eser yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in tarihi mirasından Ayasofya'nın anlam dünyasına ve İstanbul'un simgesel dokusuna uzanan sergi, bugün ve yarın üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası katılımlı "Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu" ile eş zamanlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, Osmanlı tarihine farklı bir pencereden bakma imkanı sunarken, her eserin kendi hikayesine odaklanıyor.

"Öğrencilerimdeki bu gayret beni genç olmaya zorluyor"

Sanatçı İlhami Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Serginin kendisinden habersiz kurgulandığını belirten Atalay, "Talebelerimin bu sergisi bana bir sürpriz. Bazılarının atölyede yaptıkları çalışmalar var ama bu sergiye benden gizlice hazırlandılar. Arada bana böyle sürprizler yapıyorlar. Bunlar yeni talebeler yani herkes elinden geldiğince bir şeyler yapıyor." dedi.

Atalay, serginin Osmanlı Posta Tarihi Sempozyumu temasıyla uyumlu hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Konu üniversiteden verildi. Tabii 'posta ve ulaşım' konusunda çalışmak zor. Çoğu eserde posta pulu gibi objeler kullanıldı. Posta konulu bir sempozyumun arkasından bu çalışmalar sergileniyor. Bizim talebelerin çalışmaları başarılı, gerçekten gurur verici çalışmalar ve organizasyonlar yapıyorlar. Tebrik etmek lazım. Öğrencilerimdeki bu gayret, beni de genç olmaya ve genç kalmaya zorluyor."

Açılışa, FSMVÜ Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği (OPTAD) Genel Sekreteri Oral Avcı, FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahameddin Başar ile İlhami Atalay, öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

Etkinliğin ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eser sahibi sanatçılardan bilgi aldı. Ardından İlhami Atalay ve öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi hafıza ile bugünün sanatsal yorumları arasında köprü kurmayı hedefleyen "Ferman ve Toz" sergisi, FSMVÜ Gülhane Yerleşkesi'nde bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İşçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı yangın faciası! 3'ü ağır 12 yaralı

Gece arısı cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Türk sinemasının vazgeçilmez ekibi 8'inci kez beyaz perdede
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

Nereden nereye! 2 yılda harita komple değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı

Haberi alınca sevinçten deliye döndüler!
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret

Günün karesi! Formada yazanı tahmin edemezsiniz

ABD ara seçimlerinde Müslüman adaylardan tarihi başarı! 7 isim Kongre’ye girdi

Müslüman adaylardan tarihi başarı! 7 isim Kongre'de
Kürsüde şehit fotoğraflarını gösterdi! Dervişoğlu'ndan İmralı çıkışı

Fotoğrafları kürsüde göstererek seslendi! Dervişoğlu'ndan olay tepki
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

Yayman'dan Özgür Özel'e: Kendine güveniyorsa aday olsun
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı