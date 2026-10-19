Boyabat'ta izciler Beyazıt Camii'nde sabah namazı buluşmasında camadan düğümü öğrendi

Boyabat'ta izciler Beyazıt Camii'nde sabah namazı buluşmasında camadan düğümü öğrendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta Diyanet İzcilik Boyabat Osmanlı Oymağı izcileri, Beyazıt Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında bir araya geldi. Namazın ardından izcilere, iki ipi birbirine bağlamak veya bir cismi sarmak için kullanılan camadan düğümü uygulamalı olarak gösterildi.
Sinop'ta sabah namazında buluşan izcilere camadan düğümü eğitimi verildi.
Boyabat'ta gençlerin hem manevi hem de pratik becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülüyor. Diyanet İzcilik Boyabat Osmanlı Oymağı izcileri, Beyazıt Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında bir araya geldi. Sabah namazının ardından izciler, temel izcilik becerilerinden biri olan camadan düğümü hakkında eğitim aldı. Eğitimde, aynı kalınlıktaki iki ipin birbirine bağlanması veya bir cismin sarılması amacıyla kullanılan camadan düğümünün nasıl atıldığı uygulamalı olarak gösterildi. İzcilik faaliyetlerinde ve kampçılıkta sıkça kullanılan camadan düğümünün kolay atılıp çözülebilmesi nedeniyle önemli temel düğümler arasında yer aldığı belirtildi.
Manevi değerlerin yaşatılması ve izcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programın, izciler arasındaki birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine de katkı sağladığı ifade edildi.