Osmanlı ve Anadolu'nun çeyiz mirası Abu Dabi'de tanıtıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' sergisi, New York ve St. Petersburg'un ardından üçüncü uluslararası durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından derlenen sergi, Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Osmanlı'dan Anadolu'nun farklı yörelerine uzanan Türk çeyiz geleneğini ele alan 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' sergisi, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan serginin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Noura Al Kaabi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu'nun köklü kültürel birikiminin kuşaklararası en önemli taşıyıcılarından biri olan çeyiz ve sandık geleneğinin tanıtıldığı sergi; Osmanlı ve Anadolu çeyiz kültürünü aile, kadın emeği, geleneksel sanatlar ve kültürel hafıza ekseninde ele alıyor. Sergi ile Osmanlı ve Anadolu düğün ve çeyiz geleneklerinin uluslararası alanda tanıtılması, Türk kadınının el emeğine dayalı kültürel birikiminin görünür kılınması ve geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

9 KATEGORİDE 236 ESER SERGİLENİYOR

Sergide bohçalar, gelin kıyafetleri ve aksesuarları, kahve ve hamam kültürüne ait eserler, inanç ve ibadet kültürüne ilişkin eserler, saray ve Anadolu dokumaları, işlemeli örtüler ile ahşap eserlerden oluşan 9 ayrı kategoride toplam 236 eser yer alıyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde gelişen geleneksel sanat ve zanaat birikimini sunan eserler; Türk işi, dival işi, Maraş işi, tel sarma, tel kırma, sırma ve iğne oyası gibi geleneksel tekniklerle hazırlandı. Sergideki eserler aracılığıyla Osmanlı ve Anadolu'nun düğün, aile ve gündelik yaşam kültürü bütüncül biçimde aktarılıyor.

Kahve ikramındaki sırmalı puşidelerden hamam kültüründeki telkarili nalınlara kadar uzanan eserler, Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma tezgahlarındaki sabrı ve nakışlara işlenen bilgeliği bugünün estetik diliyle harmanlıyor. Eserlerde yer alan lale ve karanfil gibi motifler ile dival işi, tel sarma ve sırma gibi teknikler, Türk kadınının el emeği ve sanat dehasını yansıtıyor. Sergi, çeyiz geleneğine yalnızca evlilik hazırlıklarıyla sınırlı bir uygulama olarak değil; geçmişin yaşam biçimini, el emeğini ve estetik tercihlerini günümüze taşıyan kültürel bir anlatı olarak yaklaşıyor.

İLK DURAK NEW YORK OLMUŞTU

Serginin uluslararası yolculuğu, 24 Eylül 2024'te Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde başladı. Emine Erdoğan, köklü Türk çeyiz geleneğini programa katılan ülke liderlerinin eşlerine tanıttı. Serginin ikinci uluslararası durağı ise 30 Nisan 2026'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi oldu. Dünyanın en büyük sanat ve kültür müzeleri arasında yer alan Ermitaj Müzesi'nde Olgunlaşma Enstitülerinin müze envanterlerinden seçilen 84 eser sanatseverlerle buluşturuldu. Kapsamı daha da genişletilerek üçüncü durağı olan Abu Dabi'ye taşınan 'Gelin Hazineleri' sergisi, 27 Ekim'e kadar Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı