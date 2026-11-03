Kahire'deki Zeynep Hatun Evi'nde restorasyonda 3 bin 611 altın sikke bulundu

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HÜSEYİN EL-KABANİ - Mısır'ın başkenti Kahire'nin tarihi simgelerinden Zeynep Hatun Evi, Memlük ve Osmanlı dönemlerinin mimari ve sanatsal üsluplarını bir araya getiren nadir yapılar arasında yer alıyor.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin arkasındaki dar sokaklardan birinde konumlanan tarihi konut, Memlük (1250-1517) ve Osmanlı (1517-1867) dönemlerinde gelişen mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kahire'deki sivil mimarinin en önemli örneklerinden kabul edilen yapı, 15. yüzyıla ait 3 bin 611 altın sikkenin yer aldığı "Zeynep Hatun Hazinesi"nin keşif hikayesine de ev sahipliği yapıyor.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığının hazırladığı tanıtım verilerine göre konut, renkli camlarla süslenmiş mermer ve alçı işçiliği, ahşap kafesli pencereleri (meşrebiye), bitkisel ve geometrik motiflerle yaldızlanıp renklendirilmiş ahşap tavanlarıyla İslam sanatının seçkin örneklerini bünyesinde barındırıyor.

Memlük döneminde inşa edildi, adını Osmanlı zamanında aldı

Memlük Sultanlığı döneminde inşa edilen konut, Osmanlı zamanında 1780 yılında burada ikamet etmeye başlayan Zeynep Hatun'un adıyla anılmaya başlandı.

Mülkiyeti 1942 yılında Mısır Vakıflar Bakanlığına geçen tarihi ev, 20. yüzyılın başlarında Arap Eski Eserleri Koruma Komitesi tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

Restorasyon??????? çalışmalarında 3 bin 611 altın sikke bulundu

Mısır Eski Eserler Kurumunun 1989 yılında yürüttüğü restorasyon çalışmaları sırasında, evin odalarından birinin zemininde bulunan iki toprak küpün içine gizlenmiş büyük bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde, 15. yüzyıla ait toplam 3 bin 611 altın sikke tespit edildi. Paraların 2 bin adedinin İtalya, İspanya, Portekiz ve Macaristan'da basıldığı belirlendi.

Koruma altına alınan ve "Zeynep Hatun Hazinesi" olarak adlandırılan koleksiyon, günümüzde Kahire İslam Sanatları Müzesi'nde sergileniyor.

"Memlük ve Osmanlı mimarisinin gelişimini yansıtıyor"

Tarihi yapının mimari ve sanatsal değerini AA muhabirine değerlendiren Mısırlı başarkeolog Mecdi Şakir, Ezher ve Cemaliye bölgelerindeki sivil mimari örneklerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu yapılar, Memlük ve Osmanlı mimarisinin gelişimini yansıtan özgün niteliklere sahip." dedi.

Zeynep Hatun Evi'nin, içerinin doğrudan görülmesini engelleyen kırık giriş düzeni, iç avluları, çeşmeleri, küçük bahçeleri, haremlik selamlık ayrımları ve ahşap kafesli pencereleriyle birbirini tamamlayan özgün bir mimari dili olduğunu belirten Şakir, bu tür İslam dönemi eserlerinin bağımsız birer turizm ürünü olarak pazarlanması gerektiğini ifade etti.

Şakir, "Bu mekanların ruhuna ve özgünlüğüne uygun kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmeli." diyerek, yerli ve yabancı film yapımcıları ile yönetmenlerin tarihi konutları çekim platformu olarak değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA