Osmanlı padişahlarının tuğralarında genellikle hangisi bulunurdu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sorunun doğru cevabı "Padişahın adı ve babasının adı" oldu. Osmanlı padişahlarının resmi imzası ve mührü olarak kullanılan tuğralarda padişahın adıyla birlikte babasının adı da yer alıyordu. İşte Osmanlı tuğraları ve sorunun cevabına dair bilinenler.

OSMANLI PADİŞAHLARININ TUĞRALARINDA GENELLİKLE HANGİSİ BULUNURDU?

A) Padişahın doğduğu şehir

B) Padişahın adı ve babasının adı

C) Tahta çıkış töreninin tarihi

D) Saltanatın başkentinin adı

Doğru cevap: B) Padişahın adı ve babasının adı

OSMANLI TUĞRALARINDA NE YAZAR?

Osmanlı tuğralarında padişahın adı ve babasının adı yer alıyordu. Tuğralarda genellikle padişahın adı, "oğlu" anlamına gelen ifadeyle birlikte babasının adı, hükümdarlık unvanı olan "han" ve "her zaman muzaffer, galip" anlamına gelen "el-muzaffer daima" duası bulunuyordu. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğrasında "Süleyman Şah bin Selim Şah Han el-muzaffer daima" ifadesi yer alıyor.

TUĞRA NEDİR?

Tuğra, Osmanlı padişahlarının resmi belgelerde, fermanlarda, paralarda ve yapılarda kullandığı özel imza ve mühür. Tuğra, padişahın otoritesini ve devletin egemenliğini simgeliyordu. Bir belgenin üzerine tuğra çekilmesi, o belgenin padişah adına düzenlendiğini ve resmi olarak geçerli olduğunu gösteriyordu.

İLK TUĞRAYI KİM KULLANDI?

Osmanlı Devleti'nde bilinen en eski tuğra, Orhan Gazi'ye ait. Orhan Gazi'nin 1324 yılına tarihlenen bir vakfiyesinde yer alan tuğra, Osmanlı tuğralarının ilk örneği olarak kabul ediliyor. Tuğralar, sonraki dönemlerde hat sanatının en estetik örnekleri arasında yer alacak biçimde gelişti.

TUĞRANIN BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Osmanlı tuğraları belirli bölümlerden oluşuyordu:

Sere (kürsü): Padişahın ve babasının adının yazıldığı, tuğranın alt bölümü.

Beyze: Tuğranın sol tarafındaki iç içe geçmiş oval kavisler.

Tuğ: Tuğranın üst kısmında yükselen dikey uzantılar.

Zülfe: Tuğlardan sağa doğru dalgalanan ince süs çizgileri.

Kol (hançer): Tuğranın sağ tarafına doğru uzanan yatay çizgiler.

TUĞRAYI KİM ÇEKERDİ?

Padişahların tuğralarını, "nişancı" adı verilen yüksek rütbeli devlet görevlisi çekerdi. Nişancı, divan üyelerinden biri olarak fermanlara ve resmi belgelere padişahın tuğrasını işlemekle görevliydi. Bazı dönemlerde tuğralar, usta hattatlar tarafından da hazırlanıyordu.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler Osmanlı tuğralarında yer almayan bilgilerdi:

Padişahın doğduğu şehir: Tuğralarda padişahların doğum yerine ilişkin bir bilgi bulunmuyordu.

Tahta çıkış töreninin tarihi: Tuğralarda cülus (tahta çıkış) tarihi yer almıyordu. Bu tarihler daha çok sikkelerde ve resmi kayıtlarda bulunuyordu.

Saltanatın başkentinin adı: Tuğralarda başkentin adı yazılmıyordu.