Gölbaşı Belediyesi park kanalını temizledi, köprüleri güçlendirdi

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Gölbaşı Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu Parkı'ndan geçen kanalda temizlik, köprülerde ise bakım, boya ve güçlendirme çalışması yaptı.

Belediye ekiplerince, kanalda biriken çamur ve atıklar iş makineleriyle toplandı ardından tazyikli suyla temizlendi, köprülerin taşıyıcı kolonları onarılarak güçlendirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçedeki park ve yeşil alanlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA