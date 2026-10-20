Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150 yıla yakın eğitim geleneğini sürdürüyor

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Osmanlı döneminde kimsesiz ve yoksul çocukların barınması ve eğitim görmesi amacıyla temelleri atılan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosyasının bu bölümünde, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaklaşık 150 yıllık tarihi ve eğitim serüveni anlatıldı.

Okulun geçmişi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Edirne Valisi Rauf Bey'in kentteki kimsesiz ve yoksul çocukların barınması ve eğitim görmesi amacıyla başlattığı çalışmalara uzanıyor.

Rauf Bey döneminde 180 erkek ve 125 kız çocuğu Hoca Üveys Medresesi'nde bir araya getirildi. Hacı Salih Efendi'nin müdürlüğe getirildiği kurumda çocukların barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütüldü.

Edirne Valisi Kadri Paşa döneminde ise kurumun geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Hoca Üveys Medresesi ve çevresindeki yapıların yetersiz kalması üzerine yeni bir okul binasının yapılması kararlaştırıldı. Kadri Paşa döneminde "Melce-i Eytam" adıyla okul yapımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

1 Mart 1882 tarihli padişah emriyle okulun sürekli giderlerinin karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Kurum bünyesinde sanayi ve ziraat şubeleri oluşturularak kimsesiz çocukların barınmalarının yanı sıra meslek edinmelerine yönelik eğitim almaları da sağlandı.

"Hamidiye Sanayi Mektebi dönemi"

Ahşap yapı 1895'te yıkılarak yerine bugünkü ana binanın iki katlı bölümü inşa edildi. Sultan II. Abdülhamid döneminde yenilenen okul, aynı yıl "Hamidiye Sanayi Mektebi" adıyla mesleki eğitime hizmet vermeye başladı.

Okulda teorik derslerin yanı sıra kunduracılık, marangozluk, ziraat, seccade ve halıcılık ile terzilik gibi alanlarda eğitim verildi. Zaman içerisinde atölyelerin geliştirilmesiyle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri üretim imkanları artırıldı.

1908'den itibaren sanayi alanındaki eğitim faaliyetlerine daha fazla ağırlık verildi. Okulda kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli kıyafetler üretilirken, dönemin okul müdürü ressam Hasan Rıza Bey'in yönetiminde makine ve atölye imkanları geliştirildi.

Elektrikli ağaç işleme ve demir işleri makinelerinin yanı sıra döküm makinelerinin de kullanılmaya başlandığı okul, öğrencilerin meslek öğrendiği bir eğitim kurumu olmanın ötesinde kentin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir üretim merkezi haline geldi.

"Savaş yıllarında hastaneye dönüştü"

Balkan Savaşları sırasında okul binası hastane olarak kullanıldı. Bulgar işgali döneminde ise yapı, belediye hizmetlerine tahsis edildi.

Savaşların ardından yeniden eğitim amacıyla kullanılmaya başlanan okulda mesleki eğitim faaliyetleri sürdürüldü.

Okulun sahip olduğu teknik donanım, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kentin altyapısına da katkı sağladı.

1920'de okulda bulunan motor ve tezgahların kullanılmasıyla kentteki okulların ve bazı kamu kurumlarının elektrikle aydınlatılmasına katkıda bulunuldu.

Atatürk, 1930'da okulu ziyaret etti

Cumhuriyet döneminde "Mıntıka Sanat Mektebi" adını alan kurum, mesleki eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Okulun tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Aralık 1930'da gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

Edirne ziyareti sırasında okula gelen Atatürk, atölyeleri gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

1934'te ana binaya bir kat daha eklenerek okulun kullanım alanı genişletildi.

1940'ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan kurumun giderleri, genel bütçeden karşılanmaya başlandı. 1943'te "Erkek Sanat Okulu (Enstitü)" adını alan okul, ilerleyen yıllarda teknik eğitimdeki gelişmelere paralel olarak yeni atölyeler ve bölümler kazandı.

Endüstri Meslek Lisesinden bugüne

1960'lı yıllarda okulda otomotiv ve elektrik-elektronik alanlarında yeni atölyeler oluşturuldu.

1967'de kapsamlı onarımdan geçirilen tarihi yapı, bugünkü görünümüne büyük ölçüde kavuştu. Bir yıl sonra otomotiv ve elektrik-elektronik atölyeleri ile okul kantini hizmete açıldı.

1969-1970 eğitim öğretim döneminde Teknik Lise programının uygulanmaya başlamasıyla okul "Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi" adını aldı.

İlerleyen yıllarda döküm, tesviye ve yapı teknolojisi gibi alanlarda da atölyeler oluşturularak mesleki eğitim kapasitesi genişletildi.

Uzun yıllar Edirne'de "Endüstri Meslek Lisesi" adıyla anılan kurum, bugün Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Osmanlı döneminde kimsesiz çocukların barınması ve meslek edinmesi amacıyla kurulan okul, tarihi binası ve köklü eğitim geleneğiyle geçmişten bugüne uzanan mesleki eğitim mirasını yaşatıyor.

Geçmişten bugüne mesleki eğitimin temelini oluşturan atölye kültürünü koruyan okulda bugün biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, inşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, bilişim teknolojileri ile tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanlarında eğitim veriliyor.

"150 yıllık meslek eğitimi geleneğimizi geleceğe taşımak istiyoruz"

Okul Müdürü Sedat Çelikkalp, AA muhabirine, okulun bugünkü eğitim yapısı ve 150. yıl çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okulda 9 alanda eğitim verildiğini belirten Çelikkalp, 17 atölyede öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

Lisenin 85 öğretmen ve 657 öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çelikkalp, mesleki eğitimin teorik derslerin yanı sıra uygulamaya dayalı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Çelikkalp, öğrencilerin farklı alanlarda düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulu temsil ettiğini, özellikle robot sistemleri ve kaynak teknolojileri gibi alanlarda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Okulun tarihi yapısına özen gösteriliyor

Sedat Çelikkalp, atölyelerde kullanılan ekipmanların geliştirilmesi ve öğrencilerin güncel teknolojilerle eğitim almasının öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Okulun tarihi yapısının korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Çelikkalp, eski kantin ve binaya bağlı duvarların restorasyonunun planlandığını ifade etti.

Çelikkalp, mezunlarla buluşmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, 19 Mayıs'ta geleneksel "Pilav Günü" programı düzenlediklerini söyledi.

Okulda görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Çelikkalp, "Osmanlı'dan günümüze meslek eğitimi için kurulmuş ve bu amacından hiç ayrılmamış bir okuluz. 150 yıllık tarihimiz boyunca birçok isim değişikliği yaşandı ancak meslek eğitimi verme amacımız hiç değişmedi." dedi.

Çelikkalp, geçmişten gelen mesleki eğitim birikimini geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Amaçlarının öğrencilerini çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmek olduğunun altını çizen Çelikkalp, "Atölyelerimizi ve ekipmanlarımızı güncel tutarak öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı eğitim almalarını sağlamak istiyoruz. 150 yıllık meslek eğitimi geleneğimizi bundan sonra da sürdürerek nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA