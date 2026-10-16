Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerin tamamının "yeni" kelimesiyle başlaması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Osmanlı Devleti'nde askerî bir birlik olan "yeniçeri" ne demektir?

OSMANLI DEVLETİ'NDE ASKERÎ BİR BİRLİK OLAN "YENİÇERİ" NE DEMEKTİR?

Yeni kul

Yeni asker

Yeni koruyucu

Yeni aslan

Cevap: Yeni asker

YENİÇERİ KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Yeniçeri kelimesi, "yeni" ve eski Türkçede asker anlamına gelen "çeri" sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor ve "yeni asker" anlamını taşıyor. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti'nin kapıkulu askerleri arasında yer alan ve padişaha bağlı olarak görev yapan ilk düzenli piyade ordusu olarak tarihe geçti. Ocağın temelleri 14. yüzyılda atıldı ve Sultan I. Murad döneminde kurumsal bir yapıya kavuştu. Yeniçeriler, devşirme sistemiyle toplanan gençlerin eğitilmesiyle oluşturuluyordu. Osmanlı'nın yükseliş döneminde pek çok zaferde önemli rol oynayan Yeniçeri Ocağı, zamanla disiplinini kaybederek isyanlara karışmaya başladı. Ocak, 1826 yılında Sultan II. Mahmud döneminde "Vaka-i Hayriye" olarak bilinen olayla kaldırıldı.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.