Osmanlı padişahlarından hangisinin hiç çocuğu olmamıştır?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

OSMANLI PADİŞAHLARINDAN HANGİSİNİN HİÇ ÇOCUĞU OLMAMIŞTIR?

A) I. Mahmud

B) II. Mahmud

C) IV. Murad

D) I. Ahmed

Cevap: A) I. Mahmud

1730-1754 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan I. Mahmud, hiç çocuğu olmayan padişahlar arasında yer alıyor. Patrona Halil İsyanı’nın ardından tahta çıkan I. Mahmud, yaklaşık 24 yıl süren saltanatında İran ve Avusturya ile yapılan savaşlar, 1739 Belgrad Antlaşması ve kültürel alandaki çalışmalarıyla tanınıyor. Çocuğu olmadığı için ölümünün ardından tahta kardeşi III. Osman geçti. Şıklarda yer alan II. Mahmud ve I. Ahmed’in çok sayıda çocuğu bulunurken, IV. Murad’ın da çocukları olmuş ancak oğullarının hiçbiri hayatta kalmamıştı.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.