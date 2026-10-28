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KBÜ’deki konferansta Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreç değerlendirildi

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KBÜ’deki konferansta Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreç değerlendirildi
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla "Maziden İstikbale: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihî Süreklilik" konulu konferans düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Maziden İstikbale: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Süreklilik" konulu konferans düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreç devlet geleneği, toplumsal birikim ve tarihi tecrübeler çerçevesinde değerlendirildi.

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fırat konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansta Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihi süreç, süreklilik ve dönüşüm perspektifinden ele alındı. Devlet geleneği, toplumsal birikim ve tarihi tecrübelerin değerlendirildiği programda, geçmişin doğru anlaşılmasının bugünü yorumlama ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yapma açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Fırat, tarihi mirasın günümüze yansımaları ve geçmişten edinilen tecrübelerin bugünü anlamlandırmadaki rolü üzerinde durdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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