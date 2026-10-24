PTT, Osmanlı Padişah Tuğraları-3 pullarını 50 liradan başlayan fiyatla satışa sundu

PTT, Osmanlı Padişah Tuğraları-3 pullarını 50 liradan başlayan fiyatla satışa sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PTT AŞ, Osmanlı Padişah Tuğraları-3 konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu. 26x36 milimetre boyutundaki pullar 50, 140 ve 300 lira bedelle PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde satışa çıkarıldı.
Ptt AŞ, "Osmanlı Padişah Tuğraları-3" konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26x36 milimetre boyutundaki pullar 50 lira, 140 lira ve 300 lira bedelle, PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.
Kaynak: AA