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Tokat Başçiftlik'teki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na sezonun ilk karı yağdı

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Tokat Başçiftlik'teki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na sezonun ilk karı yağdı Haber Videosunu İzle
Tokat Başçiftlik'teki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na sezonun ilk karı yağdı
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle sezonun ilk karı yağdı. Yayla beyaza bürünürken, bölgede otlatılan koyun sürülerinin ilçe merkezine indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na sezonun ilk karı yağdı. Karla birlikte yayla beyaza bürünürken, bölgede otlatılan koyun sürülerinin ilçe merkezine indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Osmanlı Yaylası'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yaylada bulunan doğa ve fotoğraf tutkunu Nazif Karakoç, "Bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'ndayız. Dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinden dolayı nihayet yaylalarımıza kar yağışı başladı. Görüyorsunuz, koyun sürülerimiz de şu anda yaylalarda. Aşağıya Başçiftlik'e inmek üzere hazır bekliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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