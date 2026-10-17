Türkiye Acil Tıp Derneği heyeti Edirne'deki Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesini gezdi

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Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini gezdi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen 5. Trakya Acil Tıp Günleri Sempozyumu için Edirne'ye gelen Erbil, dernek yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı ve Müzeler Koordinatörü Prof. Dr. A. Muzaffer Demir ile Müze Sorumlusu ve Rektör Danışmanı Enver Şengül'ün rehberliğinde müzeyi gezen heyete, külliyenin tarihi, Osmanlı dönemindeki sağlık hizmetleri ve sergilenen tıp tarihi mirası hakkında bilgi verildi.

Müzenin farklı bölümlerini inceleyen katılımcılar, Osmanlı döneminin tıp ve sağlık anlayışını yansıtan uygulamaları yakından görerek külliyenin tarihi ve kültürel önemini tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA